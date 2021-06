Privas, première commune d'Ardèche à financer l'Hirondelle

La ville de Privas a signé ce mardi un chèque de 300 € à l'association l'Hirondelle. Cette association basé dans le Rhône au nord de Lyon soigne les animaux sauvages récupérés dans le Rhône, la Loire la Drôme et l'Ardèche.

Des animaux en forte augmentation

Le nombre d'animaux que l'on apporte à l'association est en forte progression. Avec le réchauffement climatique de plus en plus d'animaux sauvages soufrent pendant les fortes chaleurs de l'été par ailleurs la population en général est de plus en plus sensibilisée et apporte ou signale de plus en plus les animaux sauvages blessés. Le centre rhodanien de Saint-Forgeux accueille aujourd'hui 4200 animaux en soin.

Un budget sur le fil du rasoir

Chaque année, il faut au moins 330 000 € pour faire fonctionner l'association. Il faut à la fois gérer ces animaux mais aussi payer les salaires de la dizaine d'employés de l'association. L'association fonctionne avec des dons des particuliers et des collectivités. Anne Fourier, chargée du développement souhaiterait que le système de financement soit calquée sur celui de la fourrière animale pour les animaux domestiques errants. Il s'agirait donc pour chaque commune de payer 10 cents par an et par habitant.