Prix de l'eau, baisse de la consommation et récupérateurs, le plan sècheresse adopté par l'agglo Pays Basque

Objectif, moins 10% en un an. C'est pour atteindre cette baisse de la consommation d'eau potable que le plan sècheresse a été adopté à l'unanimité moins une voix ce samedi 1er juillet par la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) à Bayonne. Un ensemble de mesures pour faire face au changement climatique, après le résultat alarmant d'une étude menée par la CAPB : d'ici à 2040, il y aura 30% d'eau disponible en moins au Pays basque.

ⓘ Publicité

Augmentation du prix de l'eau

Dans ce plan sècheresse, la CAPB prévoit une "tarification harmonisée, écologique et sociale" de l'eau au Pays basque. Elle avance le chiffre de 575 tarifs différents de l'eau, pour justifier cette nouvelle mesure, qui pour certains sera synonyme d'augmentation. "Le plan a pour vocation de faire baisser la consommation. Si on fait baisser la consommation, la facture ne devrait pas gonfler même si pour certains le prix augmente, explique le conseiller communautaire délégué à l'eau potable Emmanuel Alzuri. L'augmentation du mètre cube de l'eau pour certains territoires est liée au fait que des investissements plus importants que ce qui pouvait être envisagé il y a trois ou quatre ans, sont à faire aujourd'hui pour garantir la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable. L'inflation est venue rogner nos capacités financières, donc il faut les reconstituer avec une contribution plus importante des usagers du service, sachant qu'il y a des tarifs très hétérogènes sur le territoire et que ça permet aussi de faire un rattrapage."

La Communauté d'Agglomération Pays Basque ce samedi 1er juillet 2023. © Radio France - Rémy Doutre

On parle d'une augmentation de 40% en moyenne, soit 50€ par an (hors taxe), sachant que l'augmentation sera plus importante pour les territoires où le prix de l'eau est historiquement bas, et inversement. La CAPB va aussi proposer des tarifs adaptés pour le maraîchage et l'élevage.

Des récupérateurs d'eau de pluie

Pour essayer de faire des économies sur l'eau potable, la CAPB veut inciter à acheter des récupérateurs d'eau de pluie. Et ce, pour ne plus utiliser d'eau potable pour des usages domestiques comme l'arrosage des plantes. "La consommation moyenne des particuliers est 15% supérieure à la moyenne nationale" explique la CAPB. Un chèque de 50 euros pourra être accordé pour les récupérateurs de moins de 1.000 litres d'eau. Une "mesurette" pour Mixel Esteban, élu Europe Ecologie les verts : "on comprend que finalement, cette subvention correspond exactement à l'augmentation de l'eau, 50 €, dans certaines zones où les tarifs vont être réajustés. Donc en fait, on prend d'un côté, on redonne, de l'autre." En parallèle, CAPB veut accompagner les collectivités pour le recyclage des eaux usées traitées.

Au total c'est un plan de 40 millions d'euros pour les cinq prochaines années qui doit voir le jour, 70 millions sur le long terme, pour améliorer les captages d'eau, et réduire les fuites sur le réseaux.