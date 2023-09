Prix de l'électricité, pompes à chaleur, voitures électriques : la planification écologique dévoilée ce lundi

Emmanuel Macron a dévoilé ce lundi les grandes lignes de la planification écologique qu'il entend mette en place d'ici la fin de son quinquennat. Le président défend une écologique "à la française", pour "renforcer notre souveraineté" et "réduire notre dépendance", une écologie "accessible et juste" pour tous et "compétitive". Pour tenir les objectifs de la France, c'est-à-dire une baisse de 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990, il faut "aller deux fois plus vite", a-t-il réaffirmé. Autrement dit : réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an jusqu'en 2030, contre 2% sur la période 2017-2022, premier quinquennat aidé par le ralentissement économique causé par le Covid. Pour cela, l'État engagera 40 milliards d'euros en 2024, contre 33 milliards en 2023.

Moins d'énergies fossiles

"Notre dépendance aux énergies fossiles nous coute 120 milliards par an", a souligné d'emblée Emmanuel Macron. Première mesure "prioritaire" évoquée par le président de la République, et déjà dévoilée la veille dans une interview télévisée : la sortie totale du charbon d'ici à 2027, soit trois ans avant l'objectif fixé par le Giec, selon Emmanuel Macron. Les deux centrales à charbon encore existantes, à Cordemais et Saint-Avold, seront converties à la biomasse.

Pour "passer de 60% à 40% d'énergies fossiles" dans le mix énergétique d'ici à 2030, le président a aussi rappelé la "stratégie de Belfort" qui consiste à développer les énergies renouvelables et le nucléaire, ainsi que le plan de décarbonation des 50 sites industriels les plus pollueurs, annoncée depuis un an. Les plans avec les grands industriels de la sidérurgie de la chimie ou de la cimenterie qui en font partie "seront signés fin octobre début novembre" pour la totalité d'entre eux, "pour tenir l'objectif", a précisé M. Macron. Ils seront ensuite étendus aux PME.

Emmanuel Macron souhaite enfin faire un état des lieux des gisements d'hydrogène naturel en France "pour produire cette énergie du futur", et plus globalement "un grand inventaire de ressources minières" du pays, "nécessaires à la transition écologique", notamment pour trouver des métaux alimentant les batteries électriques.

Sur deux gros chantiers industriels, l'hydrogène industriel et la séquestration du carbone, il a estimé que la future loi pluriannuelle d'enseignement supérieur et de la recherche allait pouvoir aider à la mise en œuvre. "Une consultation est en cours" sur la séquestration du CO2, et "à l'issue, il faut que nous soyons capables de développer au moins un site en France, là aussi pour réduire notre dépendance à l'extérieur", a dit M. Macron.

Transports : voitures électriques et RER métropolitains

Pour accompagner les 13 premiers projets de RER métropolitains retenus, qui permettront d'"éviter la voiture", M. Macron a annoncé une enveloppe de "700 millions d'euros" engagés par l'État, sur un budget total de 10 milliards d'euros. Ces projets de RER "donneront lieu à une planification" et à des financements dans le cadre des contrats de plan État-régions qui seront signés en octobre, a-t-il précisé. "Ça permettra de lancer là aussi des projets pour notre industrie ferroviaire et les emplois qui vont avec", a promis le président, selon qui d'autres projets de RER métropolitains sont "dans la file d'attente".

Concernant l'automobile, Emmanuel Macron a rappelé l'objectif d'au moins 1 million de voitures électriques produites d'ici 2027 en France, qui sera exportatrice de batteries électriques à l'horizon 2027 grâce à la construction de quatre usines. En novembre, l'exécutif dévoilera un dispositif de leasing de voiture électrique à 100 euros par mois. En 2024, il ne concernera que "quelques milliers de modèles", pour laisser le temps à la filière française et européenne de monter en puissance face aux modèles chinois.

Le "contrôle du prix" de l'électricité

En octobre, le président annoncera une reprise "du contrôle du prix de notre électricité" pour qu'il soit "soutenable à la fois pour nos entreprises et pour nos ménages", tout en étant compétitifs au niveau européen, a-t-il lancé sans détailler comment.

Dans le logement, au-delà de "Ma Prime Renov", il a assuré que "les ménages les plus modestes mais aussi les familles moyennes" seraient "mieux accompagnés".

"Inciter" à passer aux pompes à chaleur

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir renoncer à interdire les chaudières à gaz, la France devra produire "un million de pompes à chaleur" d'ici la fin du quinquennat, triplant le niveau actuel, a-t-il promis ce lundi.

"Nous avons décidé (...) de développer une filière industrielle de pompes à chaleur qui est un formidable levier de substitution, beaucoup moins consommateur et émetteur (que les chaudières à gaz, ndlr), de tripler la production de pompes à chaleur d'ici à 2027, et d'arriver donc à produire un million de pompes à chaleur sur notre territoire, tout en formant en parallèle 30.000 installateurs", a déclaré le président de la République.

Pêle-mêle, Emmanuel Macron a aussi évoqué la protection des forêts, avec l'objectif de planter un milliard d'arbres d'ici 2030, de "meilleures incitations pour le privé", des "budgets verts territoriaux" pour "territorialiser" ces "objectifs nationaux déclinés" localement, et promis de ne "jamais laisser sans solution" les agriculteurs tout en "veillant à ce qu'il n'y ait pas de différences" de règlements entre pays européens.