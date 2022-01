Procédure d'alerte déclenchée en Vaucluse pour une pollution aux particules fines

La préfecture alerte sur une pollution aux particules fines ce samedi en Vaucluse. En cause : la circulation automobile et les modes de chauffage. Des contrôles antipollution sont prévus.

La pollution aux particules fines est émise par les transports et les modes de chauffage

Manque de vent et beau temps. On connait le résultat. Le Vaucluse traverse depuis ce vendredi un léger épisode de pollution aux particules fines. Le niveau d'alerte est déclenché. Sur la route, il faut donc abaisser votre vitesse de 20km/h. Toute la vallée du Rhône est concernée, ainsi que la Camargue et la région de Marseille.