Procès du "commando anti-ours" en Ariège : deux relaxes et deux condamnations

La vidéo montrait une trentaine d'hommes cagoulés et armés

Vous souvenez peut-être de cette vidéo qui a tourné sur Internet et les réseaux sociaux en 2017 : on y voit une trentaine d'hommes cagoulés et armés, un peu à la façon des activistes Corses du FLNC canal historique. Des hommes qui appelaient au retour de la chasse à l'ours en Ariège.

De la prison avec sursis pour deux des prévenus

Quatre hommes ont été jugés par le tribunal de Foix au mois d'avril dans le cadre de cette affaire. Philippe Lacube, le président de la chambre d'agriculture de l'Ariège, était poursuivi pour avoir fourni l'IPad qui a servi à tourner la séquence et pour avoir envoyé à des médias des clés USB avec la fameuse vidéo. Il a été relaxé. Un second prévenu, qui comparaissait pour avoir fourni un des fusils qu’on voit sur la vidéo, a également été relaxé.

En revanche, Rémi Denjean, éleveur élu à la chambre d'Agriculture est condamné à six mois avec sursis. La justice estime qu'il fait partie des hommes que l’on voit sur la vidéo.

Dans une seconde affaire jugée en même temps et également liée à la présence de l'ours, un autre éleveur a été condamné à deux mois avec sursis pour des menaces contre un agent de l'Office français de la biodiversité, proférées le 25 août 2017. Ce jour-là, des agents de l'OFB procédaient à une expertise à Saleix, en Ariège, où des brebis avaient été tuées lors de l'attaque probable d'un ours. Des dizaines de coups de fusils avaient été tirés à leur arrivée.

Les deux personnes condamnées ont dix jours pour faire appel.

L'ours, un sujet épidermique dans les Pyrénées ariégeoises

Depuis sa réintroduction dans les années 1990, les prédations de l'ours enflamment les Pyrénées françaises. L'Office français de la biodiversité a dénombré 331 attaques d'ours sur le cheptel dans ce massif montagneux en 2022, contre 333 l'année précédente.

Début mai 2023, le gouvernement a ouvert la voie à des mesures d'effarouchement : les préfets peuvent désormais les autoriser, sous condition, en cas d'attaques du plantigrade sur des troupeaux. Sont possibles des mesures d'effarouchement simple à l'aide de moyens lumineux (torches, phares, guirlandes lumineuses) et sonores (cloches, sifflets, pétards, sirènes), ainsi que des mesures renforcées avec des tirs sonores non létaux. Cette deuxième option n'est possible que si les mesures simples n'ont pas eu d'effet.