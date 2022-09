Production d'énergie et plan d'économies : la ville de Cannes vise l'autosuffisance énergétique

Des économies d'un côté, une production verte made in Cannes de l'autre : la ville veut aller vers l'autosuffisance énergétique dans les années à venir, alors que le prix de l'électricité et du gaz flambent.

L'hiver sera rude sur le plan énergétique. Le gouvernement nous y prépare déjà, l'actualité internationale le laisse présager également. Ajoutez à cela les problématiques environnementales de plus en plus prégnantes, et vous obtenez la nécessité absolue de consommer moins et mieux dans les années à venir. Partant de ce constant, la ville de Cannes vise l'autosuffisance énergétique dans les années à venir. Cela passe par deux priorités.

1/ Des économies d'énergies sur plusieurs plans

La ville veut d'abord consommer moins. Cela passe notamment par le remplacement de 400 lampadaires par an pour des modèles LED qui permettront d'économiser 45% d'énergie chacun.

Elle compte aussi changer les chaudières de huit bâtiments publics, principalement des écoles et des crèches pour des modèles plus économes. La ville lance en plus un audit sur les 40 bâtiment les plus énergivores de la ville pour voir comment elle peut les rendre moins gourmands.

Vous verrez également de moins en moins de voitures de la ville de Cannes dans les rues. Il y en a aujourd'hui 120 de moins qu'il y a 8 ans, ça va continuer.

Et puis la ville compte faire dans la prévention auprès de ses agents. L'hiver on met un pull et on baisse un peu le chauffage, l'été un t-shirt suffit, cela permet de baisser la climatisation !

2/ Une production d'énergie verte et locale

Cela passe d'abord par le développement du photovoltaïque, avec des panneaux solaires installé sur le toit de plusieurs crèches et écoles. On parle de 250.000 euros d'investissement dans un premier temps.

D'ici deux, il y aura aussi la création d'hydrogène vert made in Cannes pour alimenter les bus de la ville. L'ambition étant de faire rouler 54 bus et 9 bennes à ordures avec cette énergie d'ici 10 ans.

L'agglo Cannes Lérins veut aussi sa propre usine de méthanisation : on prend vos déchets, on en fait de l'énergie.

Et puis le projet le plus fou c'est sans doute la création d'une centrale de thalassothermie. Pour faire simple : les vagues, les courants produisent de l'énergie, elle sera utilisée ensuite par les bâtiments le long de la croisette d'ici 2026, et notamment les hôtels.