Produire de l'énergie tout en cultivant, les défis annoncés du premier site agrivoltaïque en Haute-Saône

Les projets d'agrivoltaisme vont se multiplier dans les années à venir en France. Un site d'expérimentation est inauguré ce jeudi à Amance en Haute-Saône après trois ans d'études lancées par TSE, exploitant français d'énergie solaire. Un site pionnier dans le domaine selon la firme puisqu'il se compose d'une ombrière équipée de plus de 5 000 panneaux solaires rotatifs, accompagnés de centaines de capteurs orientés en direction du soleil. Un système qui permet à la fois de produire de l'énergie, tout en poursuivant la production.

"L'ombrière est installée à cinq mètres vingt au-dessus du sol, grâce à des poteaux espacés de 27 mètres, ainsi leur emprise au sol sera de 0,5 %", assure Xavier Guillot, ingénieur agronome de TSE. "Ce système a une double utilité car il permet de produire de l'énergie renouvelable qui sera réinjectée dans le réseau électrique français et de permettre à l'agriculteur de continuer à produire, mais en lui apportant aussi un bénéfice pour ses cultures car l'ombrage mobile va permettre de garder un sol plus frais, plus humide. Cela va permettre de mieux résister aux conditions de fortes chaleurs ou de sécheresse que l'on a connu cet été", précise encore l'agronome. Le spécialiste ajoute ainsi que ce sont jusqu'à en moyenne 3,5 degrés de gagner à 30 centimètres de profondeur.

L'énergie solaire, le pari de l'avenir

Des plantes plus résistantes qu'à déjà constaté Sylvain Raison. C'est sur trois hectares de ses parcelles qu'a été installée cette ombrière, en plus de 2 hectares servant de zone témoin. "Depuis juin, date à laquelle cela a été installé, j'estime à 30% en plus de gagner sur le volume de mes plantes." L'exploitant n'a que très peu hésité à se lancer dans le projet. "Ca ne révolutionne pas le métier. Il y a quelques inconvénients quand même comme avec les poteaux. Avec les machines, ce n'est pas totalement la même façon de travailler. Mais c'est une façon de s'ouvrir sur l'avenir pour trouver des solutions pour faire face au réchauffement climatique."

Et l'énergie solaire s'affiche comme la seule et unique solution pour Mathieu Debonnet, le président de TSE. "C'est une énergie inépuisable et surtout la plus compétitive. Il y a deux siècles en arrière, l'énergie était déjà au cœur des territoires agricoles. C'était les moulins à eau, les moulins à vent. Donc aujourd'hui, c'est une espèce de retour de l'histoire énergétique dans laquelle on remet l'énergie au cœur des territoires. Celui qui produit de l'énergie et de l'alimentation, c'est à nouveau cet agriculteur qui connait mieux que personne son territoire."

Sylvain Raison l'agriculteur (en rose), Xavier Guillot, Mathieu Debonnet et Denis Burtin. © Radio France - Virginie Vandeville

Neuf ans d'expérimentation

Cette "canopée agricole" est pour l'instant un sujet pilote. "On va essayer de démontrer sur ces neuf ans d'expérimentation que les différentes grandes cultures comme là le soja, on va tester aussi des céréales, du blé, de l'orge, c'est de voir si elles sont toutes bien adaptées à cet ombrage et qu'elles se développent correctement. Mais aussi si elles feront face à un épisode de stress" poursuit Xavier Guillot.

L'agronome précise aussi que ces panneaux ne sont pas qu'une protection contre le soleil, mais aussi contre les pluies et la grêle. "Au printemps dernier, il y a eu de la grêle et les plantes ont été moins impactées qu'aux alentours".

Le premier test s'effectue sur le soja. © Radio France - Virginie Vandeville

La confédération paysanne émet quelques réserves

Trois autres sites pilotes semblables verront le jour d'ici la fin d'année 2022, avec notamment un installé à Verdonnet, près de Dijon, en Côte-d'Or. Au total, TSE en a 10 en projet dont certains s'intéresseront non pas aux végétaux mais à l'élevage, avec l'objectif d'améliorer le bien-être animal comme en période de fortes chaleurs.

Chaque site repose sur le versement d'un revenu locatif pendant quarante ans. Ainsi l'agriculteur haut-saônois récupère 1 500 euros par an et par hectare. Un point qui pose le plus de problème à la Confédération paysanne. "Ces projets sont portés par des grosses sociétés et des capitaux privés et nous on préférerait que cela puisse bénéficier davantage aux paysans et aux propriétaires. Pour l'instant ici, l'électricité produite n'appartient pas au paysan. On préférait que ce soit des projets collectifs", assure Marc Allemand, le porte-parole de la Confédération Paysanne de Haute-Saône. "On attend de voir ce qu'il en est, de voir s'il y a vraiment de la photosynthèse, si les rendements sont les mêmes."