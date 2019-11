Produits locaux ou bio : désormais toutes les catégories de Français en consomment

L'ONG Max Havelaar qui défend le commerce équitable a publié ce mardi son premier baromètre de la transition alimentaire. Son but : comprendre ce qui pousse les Français à consommer des produits responsables et aussi mesurer l'ampleur de ce mode de consommation en France.

Ce mardi, l'ONG Max Havelaar qui défend le commerce équitable a publié son premier baromètre de la transition alimentaire. Ce baromètre est le résultat d'un sondage fait pour l'ONG par Opinionway auprès de plus de 2000 personnes*. Son but : notamment mesurer le développement de ce mode de consommation en France. Et aussi comprendre ce qui pousse les Français à consommer des produits responsables.

La raison numéro un des achats durables ?

La raison numéro un des achats durables est avant tout de soutenir les agriculteurs et les éleveurs. C'est ce qui motive presque 60% des personnes interrogées. La protection de l'environnement (53%) et la santé (54%) arrivent après.

D'ailleurs, c'est dans le secteur de l'alimentation que les Français achètent le plus de produits responsables. 81% des achats. Les produits de beauté et d'hygiène arrivent en deuxième position : 51%. Suivis par les produits d'entretien (44%) et les vêtements (36%).

Désormais toutes les catégories de Français se mettent aux produits locaux ou bio

Autre enseignement du baromètre de la transition alimentaire : désormais toutes les catégories sociales et toutes les générations consomment des produits locaux ou bio. 67% des personnes interrogées disent consommer au moins un produit responsable par semaine. Et ce sont notamment les jeunes, les 18/24 ans qui ont le plus augmenté leur consommation. 70% d'entre eux assurent acheter davantage de bio.

Les catégories populaires en tête des achats responsables

Et preuve du changement en cours, depuis un an - et c'est une première ! - ce sont les catégories populaires qui ont le plus augmenté la part de leurs achats responsables. Avec 71% de produits régionaux contre 65% chez les plus aisés. Et 73% de produits made in France contre 68%chez les catégories favorisées.

Le prix encore un frein aux achats responsables

A noter que le frein principal à l'achat local ou bio reste encore et toujours le prix. C'est ce que mettent en avant presque sept personnes sur dix. D'où la demande de Max Havelaar d'une TVA réduite pour les produits alimentaires à la fois bons pour les citoyens et bons pour la planète.

(* Baromètre réalisé par Opinion Way pour Max Havelaar auprès d'un échantillon de 2066 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus. Interviews réalisées du 23 au 28 octobre 2019)