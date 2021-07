Profiter de la nature dans les Vosges, oui, mais en la respectant, prévient la préfecture

Si la préfecture des Vosges reconnait ce "besoin d'évasion" de chacun en pleine crise sanitaire, elle insiste sur le respect des milieux naturels et rappelle entre autre qu'il est interdit de circuler avec des véhicules à moteur hors des voies dédiées.

"L'utilisation des sentiers et itinéraires balisés par les piétons permet de respecter la quiétude de la faune sauvage" rappelle dans un communiqué la préfecture des Vosges

"Il nous appartient d'être vigilants sur les usages que nous faisons du milieu naturel qui héberge la biodiversité qui fait la richesse de notre massif" , rappelle dans un communiqué ce lundi 12 juillet la préfecture des Vosges. "La hausse de la fréquentation des milieux naturels nous oblige à renforcer notre vigilance".

Début des vacances, l'envie de profiter de la nature après une année encore de crise sanitaire éprouvante, nous sommes nombreux à vouloir profiter des loisirs du massif des Vosges.

Randonneurs, coureurs, cyclistes, conducteurs, cueilleurs, "les activités de loisirs en milieu naturel doivent être pratiquées dans le strict respect de la règlementation en vigueur et des milieux traversés afin d'éviter toute perturbation et dégradation", préviennent les autorités qui rappellent un certain nombre de principes :

la circulation des véhicules à moteur est interdite dans les espaces naturels, hors des voies dédiées,

les randonneurs doivent respecter les sentiers balisés pour la quiétude de la faune sauvage,

la circulation des VTT en dehors des chemins est interdite, "dans des secteurs très fréquentés et dans certains sites touristiques ou particulièrement sensibles la circulation des VTT est limitées aux allées forestières larges (plus de 2,50 mètres) et aux itinéraires balisés",

la cueillette des myrtilles et champignons est limitée en quantité et destinée à une consommation familiale, elle est interdite dans les zones de protections spéciales des réserves naturelles

La préfecture des Vosges rappelle encore que des agents réalisent régulièrement des opérations de contrôle, habilités à dresser "des procédures pénales exposant les contrevenants à des amendes conséquentes et à des poursuites devant le tribunal".