Plan C comme confinement : Profitons de cette période pour observer la nature

Patrick Luneau est un cinéaste et photographe animalier et animateur nature installé en Brenne, l'une des régions naturelles les plus riches du Centre Val-de-Loire. Il nous incite à profiter de ce printemps confiné pour observer la nature qui nous entoure et qu'on ignore habituellement, et pourtant extrêmement riches et variés.

Un grillon va servir de repas à de jeunes Rouge-Gorge - © Patrick Luneau

Les insectes sont les plus nombreux à observer. On estime entre 5 et 80 millions d'espèces possibles. 10 milliards de milliards d'individus seraient vivants en même temps à un instant donné selon des estimations. Comme pour les oiseaux ou les plantes, pour les identifier, rien ne vaut un bon guide papier.

A cette époque, la nature nous offre des observations surprenantes - © Patrick Luneau

La biodiversité, on peut l'attirer chez soi.

Mettons tout en oeuvre pour attirer chez soi la biodiversité, comme conserver les vieux arbres - © Patrick Luneau

Patrick Luneau est l'auteur de très nombreux ouvrages sur la nature, notamment aux éditions de la Salamandre !