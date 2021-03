Projet d'échangeur de l'A10 à Gidy : le carton jaune de l'Autorité environnementale

C'est ce qu'on appelle décerner un carton jaune... L'Autorité environnementale vient de rendre son avis sur le projet de créer un nouvel échangeur sur l'A10 au niveau de Gidy. Cette nouvelle bretelle d'accès aura pour but de désengorger la sortie Orléans-Nord, et de mieux desservir le Pôle 45 à Saran et la zone d'activité de Gidy. Mais l'Autorité environnementale n'est pas convaincue par le dossier de Vinci autoroutes, dossier qui comporte selon elle de nombreuses lacunes.

Biodiversité et risque d'inondation

Première critique, l'insuffisance des réponses face à l'impact du projet sur l'environnement. 17 hectares d'habitats naturels et 3 hectares agricoles vont être détruits. Cela semble en contradiction avec l'objectif "zéro artificialisation nette" fixé par le gouvernement dans son plan biodiversité, note l'Autorité environnementale, qui s'inquiète d'un certain flou sur les mesures de compensation prévues - notamment pour les zones humides et pour 2 espèces d'oiseaux classées vulnérables : le bruant des roseaux et le bruant jaune (ce sont des petits passereaux).

Le bruant des roseaux est un oiseau vulnérable, dont la présence a été attestée dans le secteur du futur échangeur de Gidy © Maxppp - Philippe Nomine

Deuxième souci, le risque d'inondation : le site correspond pourtant à l'un des 5 secteurs touchés par les inondations de juin 2016 sur l'A10 : "l'actualisation de l'étude d'impact sur le sujet est laconique, notamment en ce qui concerne les enseignements qui en ont été tirés" regrettent les experts, pour qui l'hypothèse d'un nouveau débordement de la rivière de la Retrève n'est pas suffisamment prise en compte.

Vinci autoroutes "nullement inquiet"

Enfin, l'autorité alerte sur le risque industriel : la future gare de péage sera située à proximité de l'entreprise Deret logistique, classé Seveso seuil haut, et les modalités d'intervention en cas d'incendie ne sont pas précisées, "en particulier vis-à-vis des flux routiers sur l'ensemble du secteur" : ce choix d'implantation n'est, à ce jour, pas justifié par le concessionnaire.

Sollicité par France Bleu Orléans, Vinci autoroutes a refusé toute demande d'interview mais promet de répondre à l'ensemble des points soulevés lors de l'enquête publique, qui a lieu du 15 mars au 16 avril. "Ce genre de remarques de la part de l'Autorité environnementale est habituel, nous ne sommes nullement inquiets", explique-t-on en interne, "d'autant qu'on a déjà répondu sur la question de la Retrève dans le dossier de l'élargissement de l'A10", dont les travaux sont en cours. L'avis de l'Autorité environnementale n'est, de toute façon, que consultatif.

L'enquête publique démarre ce lundi

De son côté, Loiret nature environnement, qui avait passé une convention avec Vinci pour expertiser les mesures de compensation prévues, n'a pas souhaité s'exprimer, "à ce stade" : "nous avions apporté des remarques au projet avec des améliorations possibles, certaines de nos propositions ont bien été retenues, mais pas toutes", indique simplement Didier Papet, le coprésident de l'association.

Le commissaire-enquêteur recevra le public en mairie de Cercottes, Gidy et Saran mais il y a aussi la possibilité, en raison de la crise sanitaire, de laisser des observations sur le site Internet dédié. Le coût du projet est estimé à 35 millions d'euros, la moitié à la charge de Vinci et l'autre moitié à la charge des collectivités locales (Département du Loiret et Orléans métropole). Les travaux sont prévus début 2022 pour une mise en service en 2024.