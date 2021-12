Projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure : avis favorable pour la déclaration d'utilité publique

Un pas de plus vers le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. La commission d'enquête sur la déclaration d'utilité publique du projet vient de rendre un avis favorable. Elle l'assortie quand même de 5 recommandations : notamment protéger la vue des villages environnants, procéder à un défrichement progressif pour préserver la biodiversité et compléter la communication vers la population.

L'enquête publique qui a débuté le 14 septembre et qui s'est achevée le 23 octobre a reçu 4.158 contributions sur internet. Ce dossier sensible va ensuite être transmis au conseil d'Etat puis ce sera au gouvernement de signer ou non la déclaration d'utilité publique du projet. Mais ça ne marquera pas pour autant le début des travaux. Une longue procédure liée à la sécurité devra encore être menée.

Le projet Cigéo prévoit d'enfouir des déchets radioactifs 500 mètres sous terre. Si le projet vieux de 20 ans voit le jour, des expropriations seront nécessaires sur 120 hectares.