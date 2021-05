Projet d'entrepôt Seveso : la commune de Gidy fait volte-face

C'est un revirement assez spectaculaire dans le dossier de projet d'une nouvelle plateforme logistique à Gidy, au nord d'Orléans : un mois après avoir donné un avis favorable, le conseil municipal de Gidy a de nouveau voté sur ce dossier, mercredi soir et a rendu cette fois un avis défavorable, à l'unanimité moins une abstention.

Avis favorable le 12 avril, défavorable le 19 mai

L'entreprise Séquoia veut construire, à côté du site d'Amazon, un vaste entrepôt qui stockerait des matières premières et des produits combustibles ou inflammables, notamment pour l'industrie cosmétique. A la clé, la création de 150 emplois.

Le 12 avril, dans le cadre de l'enquête publique nécessaire à l'implantation, la ville de Gidy avait donc rendu un avis favorable. Mais sans que ne soit précisé, au cours des débats du conseil municipal, que ce site serait classé Seveso seuil bas, près d'habitations et en zone inondable. Depuis, un collectif de riverains s'est formé, des banderoles "Non à l'entrepôt Seveso" ont fleuri dans la commune. Et mercredi soir, le conseil municipal de Gidy s'est de nouveau réuni et a donné cette fois-ci un avis défavorable au projet !

Le collectif de riverains soulagé mais prudent

"Plusieurs élus ont souhaité qu'on revienne sur le sujet, commente sobrement Benoît Perdereau, le maire de Gidy, qui a lui-même voté contre, mercredi. J'estime que ce dossier ne correspond plus à ce qu'on m'avait dit au départ, nous avons pris nos responsabilités, c'est tout, je n'ai rien d'autre à ajouter."

Un revirement dont se félicite Patrick Aubry, l'un des fondateurs du collectif de riverains "Non à l'entrepôt Seveso à Gidy" et qui a assisté à la séance du conseil municipal : "Les choses ont été dites clairement, avec cette fois les bonnes questions à la fois sur la partie Seveso / nature des produits stockés et sur l'aspect environnemental, et notamment les risques environnementales. Cela montre que nous avons bien travaillé en l'espace d'une dizaine de jours. "

L'une des banderoles déployées par le collectif de riverains à Gidy © Radio France - François Guéroult

Patrick Aubry rappelle au passage que le collectif n'est pas hostile, en soi, à l'implantation d'une zone artisanale voire à un projet industriel à cet endroit, "mais pas de cette nature". "En ce sens, poursuit-il, le débat sur les emplois est un faux débat, car une dizaine de petites entreprises embaucheraient sans doute davantage et avec une meilleur qualité d'emplois que ce projet-là."

La décision reviendra à la préfète du Loiret

Avec cet avis négatif, le collectif est bien conscient de "n'avoir remporté qu'un set, et non pas le match". L'enquête publique est en effet déjà close, le commissaire-enquêteur a jusqu'au 10 juin pour remettre son rapport et donner à son tour son avis. La décision d'autoriser ou non cette plateforme logistique relèvera ensuite de Régine Engström, la préfète du Loiret.