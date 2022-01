Projet d'usine Bridor à Liffré : les opposants espèrent l'abandon

Ce projet, ils n'en veulent pas "ni ici, ni ailleurs". Ce vendredi, des représentants d'associations de protection de l'environnement et des élus écologistes se sont rassemblés pour renouveler leur opposition totale à un projet : la construction d'une usine du géant Le Duff à Liffré sur un espace de 20 hectares, à l'horizon 2030. Une usine de la marque Bridor, spécialisée dans la fabrication de produits pour la boulangerie industrielle. Un projet soutenu par la communauté de commune de Liffré-Cormier.

"Il faut mettre de côté ces projets du passé"

"On ne peut pas dire : "sauvez la biodiversité, luttez contre le réchauffement climatique "et continuer à faire ce genre d'aménagement qui est vraiment destructeur à tout points de vue ! C'est une destruction environnementale, économique et sociale !" soutient Daniel Salmon, sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine "il faut mettre de côté ces projets du passé" poursuit l'élu venu voir ce terrain qui pourrait accueillir le projet.

Pour l'élu, le seul argument de la création d'emplois ne tient pas "les 500 emplois créez ici sont des emplois détruits ailleurs ! Et sans doute beaucoup plus ! Ici, on est sur une économie d'échelle, on fait plus gros et ça va être très robotisé. Ça va être 500 emplois, mais qui vont produire peut-être autant que 2.000 personnes aujourd'hui" poursuit le sénateur.

"L'enjeu, c'est 1.000 arbres"

Claire Desmares-Poirrier, cheffe de fil des écologistes à la Région est également présente avec les associations s'attend déjà à voir de l'argent public être injecté dans le projet "je peux vous assurer qu'on va voir des demandes de subventions passer." prévoit déjà la conseillère régionale "avec ces moyens, on aurait la possibilité de créer des emplois durables, de la transition écologique qui auront un impact positif pour ceux qui les occupent, mais aussi pour les riverains et pour la terre qu'on laisse à nos enfants".

Pascal Branchut, président de la Nature en Ville, s'inquiète lui particulièrement d'une destruction de la biodiversité locale "vous avez des chênes centenaires ici [...] l'enjeu, c'est 1.000 arbres, cela est inestimable." sans compter les "dizaines d'espèces protégées menacées".

La consommation d'eau inquiète aussi les opposants

"L'usine va demande 200.000 m³ d'eau par an" explique l'un des membres du collectif CoLERE "c'est la moitié de ce que demande aujourd'hui Liffré, et ce sera encore plus dans les prochaines années. En 2016 et 2018, on a fait l'expérience de périodes de sécheresse où et on ne pouvait pas arroser notre jardin pendant trois mois" se souvient Frédéric Paul.

Adrien, un autre habitant de Liffré qui habite juste à côté du lieu du projet se préoccupe aussi de l'avenir de cette parcelle. Il évoque les économies d'eau demandées aux habitants "Pourquoi on se fait chier à faire des efforts si c'est pour que ce soit consommé par autre chose qui n'est pas nécessaire ?" peste cet habitant.

La communauté de commune de Liffré-Cormier totalement favorable au projet

Stéphane Piquet, le président la communauté de commune de Liffré-Cormier entend ces arguments : "à partir du moment ou on urbanise une zone, il y a un impact sur l'environnement" mais le président et maire de La Bouëxière assure que des "efforts substantiels aussi ont été fait avec le maintien du bocage, le respect des zones humides sur la limitation de la consommation d'eau, justement en travaillant avec de nouvelles technologies pour limiter ces impacts" poursuit l'élu qui voit là un véritable atout pour le secteur : "si on ne veut plus d'industries en France, il faut le dire ! Si toutes les entreprises qui ont des vocations d'exportation ne doivent pas être en France, il faut le dire ! Nous, on pense que c'est bien d'avoir des emplois et tout type d'emplois : pas que des emplois de cadres, aussi des emplois industriels. On a une grande variation sociologique sur notre territoire. Bridor répond aussi à ce point-là".

Sollicité, le groupe Le Duff n'a pas répondu à nos sollicitations