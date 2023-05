Projet de consigne plastique : "On veut recycler mais aussi réduire le plastique", assure Bérangère Couillard

Le gouvernement veut arriver à ce que l'on recycle 90% de nos bouteilles en plastique d'ici à 2029. Pour y parvenir, l'exécutif veut notamment mettre en place un système de consigne des bouteilles en plastique. "Une fausse bonne idée" a réagi ce jeudi 4 mai l'UFC Que Choisir. L'association dénonce "un contre-sens dans la lutte pour la réduction de plastique". Sur France Bleu Armorique, Bérangère Couillard, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie répond à l'association.

France Bleu Armorique : Chaque déplacement de ministre est désormais accompagné de concerts de casseroles. Vous allez tenir combien de temps comme ça ?

Bérangère Couillard : On tiendra jusqu'au bout du mandat parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer à aller en visite sur les territoires. Je suis aujourd'hui à Rennes pour une concertation sur la gestion des déchets. Il y aura sûrement des casseroles, mais ça ne m'empêchera pas de parler avec les acteurs. C'est embêtants surtout pour les acteurs que je rencontre.

Vous leur dites quoi à ces manifestants ? Le gouvernement va semble rester sourd à ces contestations.

Pour tout vous dire, j'ai proposé un temps de dialogue avec eux. Il est difficile de les reconnaître parce qu'ils font pas partie de syndicats. Ce sont "des groupes". Donc j'ai simplement proposé d'organiser un temps d'échange s'ils le souhaitaient, plutôt que d'avoir des casseroles. Pour l'instant, je n'ai pas de retours de leur part.

Vous êtes donc à Rennes pour parler recyclage des déchets plastiques. Vous voulez mettre en place un système de consigne de bouteilles en plastique. Comment ça va fonctionner ?

Ce n'est pas tout à fait ça. C'est ouvrir une concertation sur l'ensemble de la gestion de l'ensemble de nos déchets et particulièrement sur les emballages plastiques ménagers. Cela inclut les bouteilles plastiques qui comprennent un tiers des emballages plastiques ménagers. L'idée, c'est d'ouvrir la concertation pour savoir comment on peut faire mieux. On doit atteindre par exemple 55% de collecte et de recyclage de l'ensemble des emballages plastiques ménagers, dont 90% du recyclage bouteilles d'ici 2029. Et si on continue sur cette trajectoire, on sera pas au résultat attendu. Et donc j'interroge l'ensemble des acteurs et particulièrement les collectivités qui semblent opposées à la mise en place de la consigne. On va discuter des moyen d'atteindre nos objectifs. La consigne est un des leviers, pas l'ensemble évidemment des solutions pour atteindre nos objectifs. Mais je pose la question de la consigne, comme les autres leviers qui peuvent être également activés.

Le principe de la consigne bouteilles plastiques, c'est d'abord de payer plus cher. Ça va couter combien au consommateur ?

Ça peut être quelques centimes, peut-être de dix centimes à un euro. Ce qui pose aujourd'hui problème pour les collectivités, c'est surtout l'aspect financier. Elles ont peur de perdre la matière plastique. Moi je dis, discutons ensemble. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette concertation qui se terminera courant juin.

L'UFC Que Choisir dénonce ce projet et parle d'un contre sens dans la lutte pour la réduction de plastique. Vous proposez de recycler davantage, mais on va continuer à créer toujours autant de plastiques finalement. Pourquoi ne pas concentrer l'effort sur la sortie du plastique ?

Je suis très surprise de cette réaction parce qu'en fait avec ce projet on veut davantage collecter, recycler, mais aussi baisser la production de plastiques. L'objectif, on ne l'a pas oublié. On a l'interdiction des plastiques à usage unique à horizon 2040. On s'intéresse à toutes les solutions qui permettent de réduire la production de plastiques, mais aussi de mieux collecter et mieux recycler.