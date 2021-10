Projet de ferme aux 1 200 taurillons : les opposants toujours mobilisés malgré un revers judiciaire

Les opposants n'en sont pas à leur première déconvenue. Quelques mois à peine après la validation du permis de construire et d'exploiter par la cour d'appel de Bordeaux, le Conseil d'État vient de rejeter les recours de la commune de Coussay-les-Bois et de l'association de sauvegarde et de la protection de l'environnement (Aspect), qui tentaient de faire valoir des vices de procédure dans la présentation du projet. Malgré ce revers, les opposants assurent rester mobilisés.

Une "menace pour l'environnement"

Car ce projet, selon l'association Aspect, représente toujours une "menace pour l'environnement", assure son porte-parole, François Bigot, joint par France Bleu Poitou. Mobilisés depuis des années contre cette "ferme aux 1 200 taurillons", les opposants promettent de continuer leur combat. "On le savait, c'est que que le rapporteur public avait proposé", explique-t-il. "Mais c'est bien un jugement sur la procédure, pas sur le fond", insiste François Bigot.

La société des Nauds ne tient absolument pas compte du permis de construire.

"Cela ne va pas nous empêcher de nous opposer aux travaux. Cela fait déjà deux fois que nous avons réussi à faire stopper les travaux, en 2017, et en 2020. Là, s'il y avait démarrage des travaux, nous recommencerons", résume l'opposant. Car avec l'association, il s'inquiète également de la viabilité technique et financière du projet. "Nous sommes toujours déterminés, via une surveillance constante du site. Ce projet ne doit pas se réaliser, pour trois raisons. C'est une atteinte à l'environnement, c'est d'autre part des conditions d'élevage absolument inacceptables. Et enfin, on refuse cette industrialisation de l'agriculture."