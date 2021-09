Projet de l'après-Fessenheim : les habitants de Nambsheim disent non à la zone EcoRhéna

La grogne commence à monter à Nambsheim (Haut-Rhin), les habitants se mobilisent contre l'installation de la future zone Ecorhéna, une zone économique de 80 hectares, le long du Rhin.

Elle doit accueillir des entreprises dans quelques années, pour compenser la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, intervenue en juin 2020. Ce que craignent les habitants, c'est que des usines polluantes s'installent près de leurs maisons et qu'il y ait des nuisances avec les camions.

Une association contre la zone EcoRhéna est née

Les premiers contours des plans de la future zone laissent planer le doute. Une centaine d'habitants se sont donc rassemblés en association : l'association des villageois de Nambsheim. Depuis plusieurs semaines, ils multiplient les rendez-vous avec les élus et les responsables de la future zone, pour empêcher des constructions d'usine près de chez eux. Le plan d'urbanisme intercommunal doit-être discuté cet automne.

Des pétitions vont circuler, ils ont organisé récemment aussi un pique-nique protestataire. Une enquête publique doit débuter en octobre, les habitants comptent peser de tout leur poids pour empêcher la construction de cette zone.

Michelle Furstoss et Régis Salomon sont opposés à la fure zone EcoRhéna © Radio France - Guillaume Chhum

Michelle Furstoss est très remontée contre cette future zone EcoRhéna Copier

"On ne nous a jamais parlé de cette zone quand j'ai construit ma maison. C'est un peu la douche froide. On va essayer au maximum de faire retirer ce projet ou négocier quelque chose," avance Régis Salomon, vice-président de l'association. Il a sa maison à 25 mètres de la future zone.

Les habitants ne souhaitent pas avoir d'industries polluantes près de chez eux, qui entraînent des nuisances et perturbent leur tranquillité.

"Ici c'est le seul endroit vert que l'on a encore, on veut laisser quelque chose de bien à nos enfants. On veut tout simplement garder notre tranquillité et ne pas avoir d'industries près de chez nous," explique Michelle Furstoss, la présidente de l'association des villageois de Nambsheim.

Dossier loin d'être bouclé

Pour Gérard Hug, le président de la communauté de communes du pays Rhin Brisac, il pilote le dossier d'après Fessenheim. "Rien n'est acté sur ce dossier, il est loin d'être bouclé. On est encore sur la phase d'approbation", temporise l'élu.