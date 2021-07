Le Parlement a définitivement adopté ce mardi le projet de loi Climat et Résilience, inspiré des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat. Le gouvernement vante un "tournant écologique", mais le texte est vivement critiqué par les ONG et la gauche pour son "manque d'ambition".

Le Parlement adopte définitivement le projet de loi Climat et Résilience

La Parlement a définitivement adopté ce mardi l'emblématique projet de loi Climat et Résilience, qui reprend une partie des 146 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. Un compromis avait été trouvé entre les deux chambres à l'issue de longues tractations nocturnes la semaine dernière. Le texte a ensuite été voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale a largement soutenu le texte par 233 voix contre 35, après un vote à main levée au Sénat.

Sur Twitter, le Premier ministre Jean Castex s'est dit "Fier du travail accompli et de sa portée historique !" "Fruit d'un exercice démocratique inédit initié par la Convention citoyenne pour le climat, la loi Climat et Résilience va faire rentrer l'écologie dans nos vies et préserver l'environnement dans nos gestes du quotidien."

Fin des voitures polluantes dans les grandes villes, un menu végétarien par semaine dans les cantines, fin des passoires thermiques ... quelles sont les grandes mesures de cette loi ?

Fin des passoires thermiques et accompagnement de la rénovation énergétique

Les loyers des logements classés énergétiquement F ou G (soit 5 millions de logements d'ici 2028) seront encadrés. Mais à partir de 2025, les logements classés G ne seront plus considérés comme les logements décents. En 2028, ce sera le tour des logements classés F, et les E en 2034.

Les ménages seront également accompagnés pour la rénovation énergétique de leur logements. L'accès au crédit en vue d'une rénovation sera partiellement garanti pour les ménages modestes.

Diviser par deux l'artificialisation des sols

La loi prévoit également de diviser par deux l'artificialisation des sols, c'est à dire l'étalement urbain, par rapport à 2010, pour atteindre d'ici 2050 l'objectif de "zéro artificialisation nette". Mais pour rassurer les élus, les députés ont voté des délais leur laissant le temps de mettre à jour les documents d'urbanisme cinq et six ans après promulgation de la loi.

Inscrit également dans cette loi l'interdiction, sauf dérogations, de la création ou de l'extension de grandes surfaces commerciales engendrant une artificialisation des sols. C'est-à-dire la création de nouvelles très grandes surfaces commerciales supérieures à 10.000 m2. Enfin, il sera inscrit dans la loi l'objectif de 30% d'aires protégées.

Score carbone sur les étiquettes et interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants

Une expérimentation sera lancée, avec un étiquetage sur les produits à destination des consommateurs, afin de leur indiquer quel est l'impact environnemental et "le score carbone" du produit ou du service qu'ils achètent. Cet étiquetage nouveau sera indiqué en priorité sur les produits du secteur textile et ressemblera au nutriscore, qui existe déjà sur les produits alimentaires.

La loi prévoit également l'interdiction des publicités pour les énergies fossiles (notamment pour le gaz). À l'horizon 2028, cette mesure sera étendue à la publicité pour les véhicules les plus polluants, c'est à dire les véhicules qui émettent plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par km. C'est environ ce qui est émis par une Peugeot 2008. Cette mesure a pour but de préparer le consommateur à la fin de leur mise sur le marché. En effet, un autre article prévoit le durcissement des limites d'émissions des véhicules particuliers, avec des interdictions à la vente d'ici 2030.

Les conducteurs de véhicules polluants seront d'ailleurs limités dans leurs déplacements : la loi prévoit l'instauration obligatoire de zones à faibles émissions d'ici 2025 dans toutes les agglomérations métropolitaines de plus de 150.000 habitants. Mais les députés ont également prévu un élargissement de la prime à la conversion à l'acquisition de véhicules électriques, avec également un accompagnement grâce à l'expérimentation d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules propres destiné aux habitants à proximité.

Les vols intérieurs limités

Les vols aériens, quand il existe une alternative en train par une liaison directe en moins de 2h30 et assurée plusieurs fois par jour, seront interdits. Cet article a pour but de supprimer les vols entre Orly et Nantes, Lyon ou encore Bordeaux. Les compagnies devront par ailleurs compenser graduellement, jusqu'en 2024, leurs émissions de vols intérieurs, c'est-à-dire financer des projets pour protéger la nature.

Un menu végétarien par semaine dans les cantines

Le menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires sera obligatoire partout en France. Et dans les collectivités locales volontaires, les élèves pourront avoir, tous les jours, une possibilité végétarienne. Au moins 60% de la viande et des poissons servis devront être "de qualité", afin d'éviter les produits transformés. Enfin, les cantines privées seront également soumises à l'obligation d'utiliser 50% de produits durables ou équitables, et 20% de produits bios.

Ecotaxe pour le transport routier

Les régions volontaires auront la possibilité d'instaurer, à partir de 2024, une écotaxe pour le transport routier de marchandises. C'est à dire une taxe sur le principe du pollueur-payeur, payé par certains poids lourds (à partir de 3,5 tonnes) sur certaines routes. Les sénateurs Républicains ont précisé le dispositif pour qu'il vise des routes "susceptibles de supporter un report significatif de trafic" en raison d'écotaxes dans des territoires voisins, soit en priorité des régions transfrontalières comme l'Alsace.

L'avantage fiscal dont bénéficie le transport de marchandise pour le gazole sera progressivement supprimé d'ici 2030. Mais encore une fois, un accompagnement est prévu pour soutenir "la transition énergétique du secteur du transport routier", car un autre article prévoit la fin de la commercialisation des poids lourds neufs utilisant des énergies fossiles.

Écocide : des peines jusqu'à dix ans de prison

D'autres mesures devraient également impacter la vie quotidienne des Français, notamment dans le secteur de la consommation : dans les commerces de plus de 400 m2, 20% de la surface de vente devra être consacrée à la vente de produits en vrac. Les emballages alimentaires à usage unique en polystyrène seront interdits en 2025. Les fabricants de vélo et de tondeuses à gazon devront obligatoirement fournir des pièces de rechanges pour certains produits.

Enfin, si les objectifs de réduction des émissions liées aux engrais agricoles azotés ne sont pas atteints, il est "envisagé de mettre en place une redevance". Au niveau de la justice, la loi prévoit la création d'un délit général de pollution de l'eau et de l'air, avec notamment la qualification "d'écocide" lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle. Les peines peuvent atteindre jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende.

Un manque d'ambition ?

Ce projet de loi avait été vivement critiqué pour son "manque d'ambition" par les Organisations non gouvernementales et par la gauche. "Il n'y a pas eu de miracles et la loi reste très éloignée des objectifs climatiques et des attentes des citoyens", clame WWF France.

Cette loi présente les 146 mesures proposées par les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat, qui avait réuni 150 Français, qui devaient définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990).

Des membres de la Convention citoyenne et les ONG environnementales pointent le "détricotage" de leurs propositions. Des marches pour "une vraie loi climat" ont été organisées ces derniers mois, et une nouvelle manifestation a eu lieu ce mardi aux abords de l'Assemblée.

Le Conseil d'État a laissé neuf mois au gouvernement pour prendre "toutes les mesures utiles". Et l'État est menacé d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre s'il n'en fait pas davantage dans la lutte contre la pollution de l'air. De son côté, contre une "écologie punitive", la droite sénatoriale a ferraillé jusqu'au bout pour tenter de retarder le déploiement des zones à faibles émissions.