Projet de loi économie circulaire : quels déchets sont les meilleurs élèves du recyclage ?

L’Assemblée nationale examine à partir de ce lundi le projet de loi « anti-gaspillage pour une économie circulaire ». Son but : lutter contre la pollution plastique, l'obsolescence programmée et le gaspillage des ressources naturelles. L'occasion de voir quels sont les déchets les mieux valorisés.

66% des cartons et papiers sont recyclés contre seulement 1/4 des plastiques.

L’Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 décembre le projet de loi « anti-gaspillage pour une économie circulaire ». Son but : lutter contre la pollution plastique, l'obsolescence programmée et le gaspillage des ressources naturelles.

À notre niveau, on contribue à moins gaspiller notamment en pratiquant le tri de nos déchets. Un tri désormais bien ancré dans le quotidien des Français. Huit personnes sur dix affirment trier le verre, le plastique et le papier à la maison. Par ailleurs, les trois quarts des déchets de nos poubelles sont valorisés, autrement dit on redonne une seconde vie à ces déchets en les transformant soit en matériel, soit en énergie.

Quels les déchets sont les plus valorisés ?

Parmi les déchets les mieux valorisés, c'est l'acier qui arrive en tête. Quasiment 100% est recyclé. Car il est facile à extraire avec un aimant dans les centres de tri. Arrive après, le verre avec 85 % de déchet valorisé. Son atout : simple à recycler et réutilisable à l'infini. Le papier et le carton ferment la marche avec deux-tiers de valorisation.

Pourquoi le papier et le carton ne sont recyclés qu'à 66%

Le papier et le carton ne sont recyclés qu'aux deux-tiers car trop souvent encore, feuilles et ordures ménagère sont mélangées. Résultat : un papier souillé n'est ni exploitable, ni valorisable.

Dans le bac à papier, sa forme peut également poser problème. S'il est déchiré, ça complique voire ça rend impossible son transport et son traitement.

Les déchets plastiques à la traîne de la valorisation

Quant aux déchets plastiques, seulement un quart ! Les plastiques fins comme les pots de yaourt ou encore les sacs de course rendent frileux les industriels. Trop légers, trop cassants : ça coûte cher à transformer alors ils préfèrent les incinérer.

L'autre souci, toutes les villes n'imposent pas à leurs habitants le tri de tous les emballages plastiques.

Le gouvernement s'est fixé le cap de 100% de plastiques recyclés en 2025.