Vote du projet de loi sur les énergies renouvelables : "On est encore sur le en même temps macroniste"

L'Assemblée nationale a adopté mardi 10 janvier en première lecture, 286 voix contre 238, le projet de loi sur les énergies renouvelables. L'objectif de texte est de rattraper le retard de la France sur le sujet. Seuls 19,3% des énergies finales viennent des panneaux solaires ou des éoliennes. Un chiffre en deçà des autres pays de l'Union européenne. Invité de la matinale de France Bleu Normandie, Guillaume Hédouin, conseiller régional Normandie écologie, regrette un projet avec un manque d'ambition, comme les députés EELV.

FBN : En quoi ce projet de loi vous interroge aujourd'hui ?

Guillaume Hédouin : "On est encore sur le 'en même-temps' macroniste qui n'a pas fonctionné lors de la première législature et qui ne fonctionnera pas lors de la deuxième. C'est-à-dire que l'on essaie de dire que l'on peut faire à la fois de l'énergie renouvelable et en même temps mettre des milliards sur le nucléaire."

Que faudrait-il de plus pour un projet de loi ambitieux selon vous ?

"On essaie de simplifier les choses, mais en réalité ce qu'il faut faire c'est plutôt les planifier. Aujourd'hui on voit que pour les énergies renouvelables sur la partie terrestre, en dehors des champs éoliens marins, qui sont une particularité sur lesquels on a fait des appels d'offres et sur lesquels les choses ont déjà pris du retard, on laisse les choses se développer chaotiquement. On n'arrive pas à avoir des projets qui aboutissent ou ils sont désordonnés. Il faut donc aujourd'hui des porteurs de projets qui soient encadrés et sur lesquels on puisse proposer des zones de développement où on est assurés de pouvoir aller au bout."

Le projet de loi insiste tout de même sur le fait de fixer "des zones d'accélération prioritaires" pour installer des panneaux photovoltaïques et des éoliennes...

"En réalité, le loup est dans la bergerie. C'est-à-dire que l'on va donner un droit de véto aux maires sur les projets. On peut imaginer une commune située dans un territoire sur lequel c'est extrêmement favorable, que ce soit littoral ou dans l'intérieur des terres. Dans les faits, avec aujourd'hui le lobbying, il n'y aura pas de grands changements. Le fait des définir des zones prioritaires, ça reste très à la marge. La réalité, c'est qu'on a laissé les énergies renouvelables à elles-mêmes. On peut se donner des objectifs, mais il faut que les préfets, les collectivités et les citoyens soient intégrés avec une ligne directrice."

Le texte évoque aussi le développement de l'éolien en mer, avec un objectif de 50 parcs d'ici 2050. Il y a quatre projets pour l'instant en Normandie. Il en faudrait plus selon vous ?

"Oui. Notre façade normande, elle, est un peu particulière. C'est une façade internationale que l'on partage avec l'Angleterre. Je pense qu'aujourd'hui on doit être capables de mener des projets concret et en particulier quand on regarde les iles anglo-normandes. On doit regarder ces îles voisines et se dire qu'on doit travailler avec elles, parce qu'elles sont aussi dépendantes de l'énergie française. Il faut aussi que ce soit au bénéfice des pêcheurs et des travailleurs de la mer."