Projet de loi sur les énergies renouvelables : où en est l'éolien dans l'Indre ?

Rattraper le net retard de la France en matière d'énergies renouvelables : voilà ce que vise les projet de loi d'accélération sur les énergies renouvelables, voté à l'Assemblée Nationale le 10 janvier et examine au Sénat du 17 au 18 janvier. Il concerne entre autres le développement des éoliennes sur le territoire national. Un énergie déployée dans l'Indre. France Bleu Berry fait le point.

L'éolien, première source de production d'énergie dans l'Indre

Les chiffres sont clairs : sur 1,3 Térawattheure produits sur l'ensemble du département, 0,6 proviennent de l'éolien, ce qui en fait la première source d'énergie tous secteurs confondus dans l'Indre. 128 mâts en service, répartis sur 22 parcs, produisent l'équivalent de la consommation électrique d'environ 220.00 personnes.

Et cela devrait accélérer, car une centaine de mâts autorisés sont en construction.

L'Indre est le deuxième département de la région Centre-Val de Loire en terme de production d'énergie éolienne, derrière l'Eure-et-Loir. Car le terrain est propice : "on ne peut pas construire d'éoliennes près de d'agglomérations importantes, ni avec de forts enjeux écologiques, patrimoniaux ou militaires" énumère Théo Fiquet, délégué régional Centre-IDF pour France énergie éolienne (Fée). Autant de contraintes qui ne se posent pas dans plusieurs endroits du département.

25 projets rejetés ou refusés en 10 ans

Pour autant, tous les projets ne voient pas le jour, loin de là. Depuis 2011, dans l'Indre, 25 projets, soit 148 éoliennes, ont été refusés, ou rejetés au stade de la recevabilité .

Actuellement, 14 demandes d'autorisation environnementale déposées sont à des stades divers d'instruction. 8 projets sont en procédure de réexamen.

Car ces propositions sont scrutées de près par les associations, habitants et élus, qui pointent souvent du doigt les méfaits de l'installation d'éoliennes pour l'environnement , le bien-être des habitants ou encore le développement du tourisme .

Mais pour atteindre ses objectifs, le gouvernement veut déployer les énergies renouvelables : elles ne représentent que 19,3% de la consommation, finale d'énergie brute, en deçà de l'objectif fixé de 23% en 2020.

Pour la région Centre-Val de Loire, le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) établit que la puissance éolienne en service et autorisée devra être multipliée par 1,6 en 2030. Et Théo Fiquet prédit que l'Indre fera parti des territoires où l'éolien va continuer de se développer.