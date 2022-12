Projet de parc éolien à Belle-Île : "La distance de 23 km peut être comprise par tous", selon Jimmy Pahun

Le projet de loi "Energies renouvelables" est au menu de l'Assemblée nationale depuis le début de la semaine. Son objectif est notamment d'accélérer l'installation de 50 parcs éoliens partout en France. Parmi les projets, il y a celui de Belle-Île : des éoliennes hautes de 260 m doivent sortir de l'eau à horizon 2030.

Ce projet se trouve sur la circonscription du député ModeM, Jimmy Pahun. Favorable au projet, il s'attèle à trouver la bonne distance des côtes pour installer les éoliennes :"Le Sénat a déjà beaucoup avancé parce qu'il a priorisé ce qu'on appelle la bande des 12 milles, la zone économique exclusive. 12 milles nautiques, c'est à peu près 23 kilomètres. Ils voulaient au début que les éoliennes soient à 40 kilomètres des côtes, c'est peut-être beaucoup. Donc le Sénat a déjà priorisé cette fameuse zone économique exclusive. Nous, avec quelques collègues parlementaires, on a vraiment envie que ce soit écrit un peu plus dans le marbre, sauf cas particuliers comme le Pas-de-Calais où là à 12 milles on est quasiment en Angleterre, sur les îles Anglo-Normandes, on voudrait prioriser le fait que ce soit toujours en zone économique exclusive, soit 23 kilomètres".

Mais pour l'heure, le projet retenu par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, est celui d'une localisation à un peu plus de 20km de la Pointe des Poulains de Belle-Île. Les éoliennes seront visibles depuis la terre et cela provoque la colère des élus locaux qui veulent conserver leurs paysages.

Dialogue compliqué entre élus locaux et pêcheurs

Cette localisation fait en revanche l'affaire des pêcheurs qui considèrent qu'au-delà de cette distance de 20 km les éoliennes les empêcheront de travailler :"Je ne sais pas si c'est le lobby de la pêche qui est gagnant. Tout ce que je sais, c'est que sur les cartes qui avaient été présentées, il y avait vraiment des zones qui pouvaient être acceptées par tous. C'est vrai que les élus de Belle-Ile et les élus du départements ont voté une motion. Mais dans cette loi, on parle de 50 parcs éoliens partout en France. Donc si on arrivait dans la planification à se dire que, par principe, on n'aura pas de parc au-delà de 12 milles, ce serait quelque chose qui pourrait être compris par les Français", estime Jimmy Pahun.

Pour le député du Morbihan, la tache n'est pas simple au Parlement pour convaincre ses collègues de voter en faveur des projets de parcs éoliens :" Elle est très technique cette loi, hier soir par exemple, j'ai essayé de faire passer un amendement sur le fait que dans les espaces qui étaient propriété du Conservatoire du littoral, on ne puisse pas mettre des panneaux voltaïques ou d'éoliennes. Cela, je n'y suis pas arrivé. Je ne suis pas certain que mes collègues se rendent compte de ce que peut représenter l'éolien".

Pour l'heure, le solaire et l'éolien ne représentent que 19,3% de la consommation d'énergie en France, c'est moins que l'objectif fixé en 2020 de 23%.