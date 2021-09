Projet de parc photovoltaïque à Saucats, le maire est favorable mais il pose deux conditions

C'est ce jeudi 9 septembre que le débat public sur le projet de parc photovoltaïque de Saucats va débuter. Il s'agit du projet Horizeo : 1.000 hectares de panneaux (soit la superficie de la commune de Bègles) capables de produire suffisamment d'électricité pour une ville de 600.000 habitants. Il est porté par les entreprises ENGIE, NEOEN et RTE qui prévoient d'investir 1 milliard d'euros.

Le site retenu est une immense parcelle de pins maritimes qu'il faudra entièrement déboiser. Horizeo comprend également un volet production d'hydrogène et une unité de stockage de batteries. La commission nationale du débat public démarre ces travaux ce jeudi soir avec une première réunion au palais des congrès de Bordeaux. La consultation va se poursuivre jusqu'au 9 janvier prochain avant que l'Etat donne ou pas son feu vert aux promoteurs.

Oui à deux conditions explique le maire

Le maire de Saucats Bruno Clément est favorable au projet mais il pose deux conditions : des garanties contre le risque incendie et contre les inondations qui pourraient découler de l'abattage des pins.

Il faut voir comment on gère l'absence de pompage d'eau par les pins sans augmenter le risque d'inondation - Bruno Clément, maire de Saucats

Bruno Clément, maire de Saucats Copier

A 7h45 ce mardi matin France Bleu Gironde reçoit en studio Jacques Archimbaud, président de la commission nationale du débat public pour faire le point sur le processus de consultation.

"C'est un paradoxe environnemental" pour le président du département de la Gironde, opposé au projet

"Personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée" déclare Jean-Luc Gleyze, le président du département, interrogé par France Bleu Gironde sur le sujet. "C'est un paradoxe environnemental, il est question de développer les énergies renouvelables en coupant 1000 hectares de forêt alors que la forêt est un poumon qui absorbe le CO2." Les retombées économiques et énergétiques ne sont-elles pas suffisantes pour justifier l'abattage ? "Sur le plan énergétique, je trouve que ça s'annule puisque la forêt est coupée. Et sur le plan économique, je ne suis pas certain qu'on crée beaucoup d'emplois" rétorque Jean-Luc Gleyze. "Je trouve plus important d'essayer de développer de l'emploi et de l'activité dans les secteurs ruraux autrement qu'avec des parcs photovoltaïques."