Projet de parc solaire Horizeo à Saucats : la Commission de débat public rend son rapport

La Commission chargée du débat public sur Horizéo, le projet de parc photovoltaïque à Saucats, a publié son rapport mercredi 9 mars. Elle fait état, sur 140 pages, de toutes les interrogations soulevées lors des échanges et indique 16 recommandations - non contraignantes - aux maîtres d'œuvre.

C'est un rapport hautement attendu en Gironde : la Commission chargée du débat public sur le projet de parc photovoltaïque géant Horizeo à Saucats a rendu mercredi 9 mars 2022 son compte-rendu, après quatre mois de consultation citoyenne. Plus de 3000 personnes y ont participé, pour échanger sur ce projet atypique en raison de sa localisation, en forêt landaise ; de son ampleur, 1000 hectares de panneaux photovoltaïques et en raison de sa polyvalence, puisqu'un centre de données, des batteries de stockage, un électrolyseur, et de la production d'agri-énergie doivent y être associés. Ce serait le plus grand parc du genre en France et l'un des plus gros d'Europe également.

Le président de la Commission Particulière en charge du débat public sur Horizéo (CPDP), Jacques Archimbaud, accompagné de Chantal Jouanno, la présidente de la Comission Nationale de Débat Public (CNDP), ont livré les grandes lignes de leur rapport lors d'une conférence de presse. "Ce qui nous a frappé, c'est que les gens sont globalement favorables à l'idée d'énergie renouvelable. Surtout, malheureusement, dans les circonstances actuelles... Par contre : où ? Quoi ? Quand ? Comment ? A quel endroit ? À quel rythme ? Sur quelle taille ? Là-dessus, des questions ont été posées" rapporte Jacques Archimbaud. En somme : changer le modèle énergétique oui, mais pas forcément près de chez soi...

Le rapport de 140 pages fait donc état de ces interrogations très diverses tout en les thématisant. Chantal Jouanno a également apporté son recul : "On a eu des échanges avec des personnes qui, d'habitude, ne viennent pas dans les débats publics. C'est vraiment monsieur et madame 'Tout le monde' qui sont venus s'exprimer, alors qu'en général, ils n'osent pas trop venir participer" note la présidente de la CNDP. Environ 22.000 visiteurs uniques se sont ainsi rendus sur le site du débat public.

Trois interrogations principales en ressortent :

Pourquoi faire ce projet au cœur de la forêt ? ainsi que les questions qui en découlent : la déforestation, le risque incendie, le risque d'inondation, etc.

ainsi que les questions qui en découlent : la déforestation, le risque incendie, le risque d'inondation, etc. Ensuite, la taille du projet (vaut-il mieux réaliser un immense projet ou plusieurs petits ?) et sa dimension industrielle (n'est-ce pas contradictoire avec l'objectif global de réduction de consommation d'énergie ?)

(vaut-il mieux réaliser un immense projet ou plusieurs petits ?) et (n'est-ce pas contradictoire avec l'objectif global de réduction de consommation d'énergie ?) Et enfin, une société privée peut-elle porter un projet d'intérêt général ? Quelle part de décisionnel et quelles retombées pour les territoires locaux

Quel calendrier pour la suite ?

La Commission Nationale de Débat Public n'a pas vocation à prendre position - cela lui est même interdit - mais à pousser l'échange, faire émerger les questions et ensuite établir des préconisations pour que les porteurs du projet puissent y répondre. Le rapport rassemble ainsi 16 recommandations. Les maîtres d'œuvre ont maintenant trois mois pour décider de modifier, ou non, leur projet de façon à ce qu'il s'adapte aux inquiétudes ; ce n'est pas une obligation. Ensuite, la CNDP donnera son avis sur la forme, à savoir si la reformulation du projet répond à toutes les questions formulées lors du débat. Elle souhaite également nommer des garants pour continuer à informer le grand public. C'est d'ailleurs l'une des préconisations : continuer à associer le public au suivi du parcours.

Les porteurs du projet indiqueront à ce moment-là s'ils comptent aller jusqu'au bout, puis viendra l'étape des différentes études et enfin la phase finale avec le lancement d'une enquête publique par l'Etat. Tout cela devrait donc encore prendre plusieurs années.