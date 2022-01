Projet de parc solaire Horizeo : fin du débat public

Le débat public portant sur le projet de parc photovoltaïque géant à Saucats a pris fin ce dimanche. Après 4 mois de réunions la commission en charge du dossier va maintenant rédiger ses préconisations qu'elle remettra aux porteurs du projet que sont Engie et Néoen avant l'ouverture d'une enquête publique.

Pour rappel ces deux sociétés envisagent de construire un parc solaire de 1.000 hectares, le plus grand d'Europe au coeur du massif forestier, capable d'alimenter en électricité 600.000 personnes. Coût estimé de cet investissement : 1 milliard d'euros.

60 réunions, plus de 3.000 participants

En l'espace de 4 mois la commission du débat public a organisé une soixantaine de réunions à Saucats mais également dans les localités voisines, jusqu'à Bordeaux. Plus de 3.000 personnes ont participé à ses réunions. Parmi les interrogations principales soulevées lors de ces rencontres : la déforestation du site, le risque incendie ou d'inondation et l'utilité économique d'un tel projet. Certains intervenants on parlé avec beaucoup de passion mais sans violences notent les membres de la commission.

Et maintenant ?

Début mars la commission du débat public rendra ses préconisations et les entreprises Engie et Néoen auront alors trois mois pour dire si elles entendent poursuivre leur projet et si elles souhaitent le modifier. L'Etat lancera alors la phase de l'enquête publique et les opposants pourront de nouveau se faire entendre à grand renfort sans doute de recours juridiques. On sait que des associations écologistes comme la Sepanso sont opposées au parc solaire géant de Saucats de même que le département de la Gironde.