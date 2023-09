Projet de retenue collinaire à La Clusaz : "Ce n'est pas renoncement, nous avons besoin de cette eau"

C'est une petite victoire pour les défenseurs de l'environnement, mais seulement une pause pour les élues et les habitants de la Clusaz qui soutiennent le projet. La mairie a annoncé ce mardi qu'elle lançait un moratoire sur le projet de retenue collinaire, et qu'elle ne commencerait pas les travaux de cette réserve de plus de 140 000 mètres cubes d'eau avant une décision finale de la justice administrative sur le projet.

"Il ne s'agit pas d'un renoncement", explique ce jeudi matin sur France Bleu Pays de Savoie Michaël Donzel, premier adjoint, agriculteur et moniteur de ski à La Clusaz

France Bleu Pays de Savoie : est-ce que moratoire annoncé hier par le maire de la Clusaz sur ce projet de retenue collinaire est un renoncement qui ne dit pas son nom ?

Non, ce n'est pas un renoncement du tout puisque nous en avons besoin. Nous avons besoin d'eau. Notre sol à La Clusaz ne retient pas l'eau. Ce moratoire, c'est d'abord pour respecter le temps de la justice. Nous ne passeront pas ce bassin en force. On se donne le temps de réétudier, de muscler le dossier afin de afin d'amener toutes les garanties pour pouvoir le réaliser.

Attendre que tous les recours en justice soient épuisés, ça peut prendre combien de temps ?

On peut imaginer deux à cinq ans, on ne le sait pas exactement. D'ici là, on travaille sur nos réseaux d'eau potable. On a déjà commencé. A La Clusaz, on n'a que 20% de taux de fuite alors que la moyenne française est au-delà des 40 %. On va aussi essayer de capter quelques sources supplémentaires. Mais ça ne sera pas suffisant. On va continuer à discuter avec la population, avec les associations environnementales afin de faire adhérer tout le monde pour pouvoir réaliser ce bassin qui est une nécessité pour nous.

Ce projet de cinquième retenue collinaire doit permettre d'abord d'alimenter les enneigeurs - pour les 2/3 - et pour le tiers restant les habitants et les troupeaux en alpages de l'été. Cette répartition va être maintenue ?

On ne veut pas la modifier. A la mairie, nous avons été très transparent depuis le début dans ce dossier, malgré tout ce qu'on peut en dire. Nous avons besoin de cette eau pour notre économie et pas pour l'économie du plus. Le maire de La Clusaz, le jour de son élection, a refusé le Club Med, il a aussi refusé d'étendre son domaine skiable. Simplement, aujourd'hui, on veut conforter notre neige en altitude. On est bien conscient que dans les 30 prochaines années, le ski ne sera plus le même qu'aujourd'hui.