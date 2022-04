Projet de stockage souterrain de déchets radioactifs à Bure : le risque d'incendie est-il sous évalué ?

Que se passerait-il en cas d'incendie au futur centre de stockage de déchets radioactifs de Bure dans la Meuse ? Le documentaire diffusé sur Arte ce mardi 29 mars " Nucléaire : une solution pour la planète ? " pose notamment cette question. Selon des scientifiques interrogés dans le film, l'argile présente dans le sous-sol de Bure, là où seront entreposés pour des milliers d'années les colis radioactifs (à partir de 2035 au plus tôt), ne supporterait pas les fortes chaleurs. Elle se désagrégerait très vite et exploserait au contact des flammes, de quoi relancer les critiques des opposants à Cigéo.

La séquence du documentaire est marquante. On y voit un riverain tenir au dessus des flammes de sa gazinière de la roche de Bure. Le résultat ne se fait pas attendre, on voit la roche se désagréger et exploser au contact du feu. La démonstration est parlante, mais cela ne veut pas dire que le même phénomène pourrait se répéter à l'échelle de Cigéo selon Sébastien Crombet , directeur de la sureté et l'environnent à l'Andra, agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs : "si un incendie se déclarait et que la roche était soumise à des températures importantes, on aurait des effets très localisés, de l'ordre du mètre autour des alvéoles alors que l'épaisseur de l'argile garantie pour assurer la protection est de 50 mètres".

Autre argument, les déchets radioactifs ne seraient pas stockés dans l'argile mais dans des galeries en béton pensées pour résister, avec de nombreux systèmes d'extinction du feu, selon l'Andra.

Des précautions qui ne rassurent pas Jaques Leray, porte parole du Cedra, collectif opposé à Cigéo : "Si on a des scientifiques sérieux, il faut reprendre ce dossier en tenant compte de cette particularité de la roche". L'opposant à Cigéo qui cite l'incendie du centre de stockage de déchets ultimes de Stocamine en Alsace en 2002 par exemple.