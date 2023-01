Projet de végétalisation à Saintes : 1000 arbres plantés en deux ans

"On ne les a pas vus tous ces arbres". La mairie annonce avoir planté 1000 arbres en deux ans, mais pour beaucoup dans les rues de Saintes, la mesure est passée inaperçue.

Des enjeux esthétiques mais aussi écologiques

Pour autant de nombreux passants ne cachent pas leur amour pour la nature en pleine ville. "J'adore tout ce qui est verdure, et les arbres pour les oiseaux", s'enthousiasme une Saintaise. "J'ai une fille, avoir des arbres en ville permet de se détendre et de prendre l'air, tout en étant en centre-ville", renchérit une autre.

Côté mairie, on ne tarit pas d'éloge sur l'intérêt de la végétalisation. "Il y a plusieurs enjeux, détaille Charlotte Toussaint, élue en charge de la transition écologique. Déjà on fait souvent des temps de plantation des moments de pédagogie, grâce aux chantiers participatifs par exemple. Avoir des trottoir plus végétalisés permet aussi de lutter contre les inondations puisque l'eau s'infiltre dans la terre au lieu de stagner. Et puis ça permet de lutter contre les ilots de chaleur".

41 demandes de permis de végétaliser

La municipalité souhaite planter 3000 arbres pendant son mandat grâce à plusieurs propositions. Parmi elles, le permis de végétaliser : des citoyens demandent à la mairie l'autorisation de planter sur le domaine public. La ville aide au lancement de la plantation et fournir le matériel, les jardiniers en herbe doivent ensuite entretenir leur projet. Depuis deux ans, 41 demandes de permis de végétaliser ont été déposées à Saintes.