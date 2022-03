Projet éolien à Sepmes : l'enquête publique de la préfecture commence ce mardi

Durant deux mois, les riverains, élus, associations de défense de l'environnement et toute personne concernée par le projet éolien peuvent donner s'exprimer sur le projet. Quatre enquêteurs donneront ensuite un avis favorable ou non à l'implantation des éoliennes.

Sept ans après le lancement du projet éolien de Sepmes par la société David Energies, l'enquête publique démarre ce mardi 22 mars. Procédure obligatoire, la préfecture va recueillir jusqu'au 20 avril l'avis des personnes concernées par cette implantation. Sur place, le projet divise...Certains élus le soutiennent, tandis que l'apeb 37, association de défense de l'environnement du Besland, est contre.

5 éoliennes de 165 mètres

Le projet de David Energies, société basée à Angers, prévoit l'implantation de 5 éoliennes, hautes de 165 mètres, sur un terrain agricole à la limite des villages de Bossée et Bournan, dans le Sud Touraine. Selon l'entreprise, elles permettraient d'alimenter en électricité 20 000 foyers par an, soit 75% des habitants de la communauté de commune Loches Sud Touraine.

La maire de Sepmes, Régine Rézeau, y est favorable. "On doit diversifier notre production d'énergie et l'éolien fait partie du mix énergétique potentiel. Sur une surface foncière modérée, l'éolien produit plus que d'autres énergies renouvelables."

La mairie de Sepmes est favorable

L'élue est personnellement impliquée puisqu'elle accueillerait sur son terrain deux éoliennes sur les cinq. Ce parc serait aussi source d'importants revenus pour sa commune : 20% de l'ensemble des revenus fiscaux touchés par le bloc communal reviendraient à Sepmes, soit 28 200 euros.

D'autres sociétés avaient déjà présenté des projets à Sepmes, mais celui-ci a davantage séduit. "Avec les agriculteurs et les propriétaires, ils ont eu une démarche plutôt collective et ça nous parait plus sain", détaille la maire.

Une charte de bon voisinage a notamment été rédigée, allant, selon la société, au-delà des obligations légales d'études et d'actions pour protéger l'environnement alentour.

Des cigognes noires à proximité

Mais ce n'est pas suffisant, selon Colette Jourdanne, présidente de l'adeb 37, l'association de défense de l'environnement du Besland. "Il y a deux grands étangs à proximité, cernés de végétation, qui accueillent une biodiversité très importante d'oiseaux, de batraciens."

Viennent se nourrirent ici les cigognes noires qui sont une espère protégée.

"Les chauve-souris sont aussi extrêmement fragiles vis-à-vis des éoliennes", ajoute-t-elle. Selon Colette Jourdanne, les éoliennes présentent de nombreux inconvénients : "C'est quelque chose qui gâche le paysage, qui n'est pas écologique, qui a des influence sur la santé des gens, qui entraine une perte de valeur sur toutes les habitations qui sont à proximité", énumère-t-elle.

"Évidemment les promoteurs ne font miroiter que les bons côtés"

Elle-même possède un gite à un kilomètre du site, et cette implantation lui ferait perdre la valeur immobilière de son bien, détaille-t-elle. "Maintenant avec les éoliennes ça ne vaut plus rien." Elle serait plutôt favorable au développement d'autres énergies renouvelables. "Il y a l'hydraulique qu'on pourrait développer, la méthanisation, le photovoltaïque..."

Aux alentours plusieurs mairies sont également opposées au projet, mais tous les acteurs invitent à participer à l'enquête publique, ne serait-ce que pour s'informer sur le dossier. La décision des enquêteurs sera rendue dans un délai d'un mois à partir du 20 avril. Si le projet était validé, le chantier pourrait commencer en 2025.

Pour participer à l'enquête publique. Le dossier complet du projet est consultable en mairie de Sepmes ou en ligne sur ce site web. Les habitants peuvent transmettre leurs observations sur le registre papier en mairie de Sepmes ou via l’adresse email pref-icpe@indreet-loire.gouv.fr en précisant « Enquête PARC EOLIEN DE SEPMES ». Les habitants peuvent participer aux permanences organisées par le commissaire enquêteur en mairie de Sepmes : le mardi 22 mars 2022 de 8 h 30 à 11 h 30, le samedi 2 avril 2022 de 9 h à 12 h, le mardi 12 avril 2022 de 9 h à 12 h et le mercredi 20 avril 2022 de 9 h 30 à 12h.