Projet éolien au Prat d'Albis : les Ariégeois "n'ont pas le goût de la prostitution", dit le maire de Foix

Prat d'Albis, Prayols, France

Norbert Meler ne mâche pas ses mots. Le maire de Foix a réagi ce vendredi au projet de parc éolien au Prat d'Albis en Ariège. Une étude est en cours pour implanter des éoliennes sur ce plateau des Pyrénées. Le maire de Foix assure que le projet ne verra jamais le jour.

La société toulousaine ABO Wind envisage d'implanter 15 éoliennes qui pourraient atteindre 240 mètres de haut. Elle a approché les maires des trois communes concernées (Brassac, Saurat et Ganac) et doit leur présenter un projet plus concret ce jeudi à Foix.

Norbert Meler assure que la société n'a prévenu personne lors de la reconnaissance du terrain : "C'est un projet complètement délirant et les méthodes colonisatrices employées par cette société sont absolument insupportables. Ils ont l'habitude d'arriver avec de l'argent, de faire en sorte que les gens courbent l'échine et mettent le genou à terre et bien nous les Ariégeois on est pas prêts à ça et on a toujours eu notre dignité".

L'Ariège est un des rares départements de France qui n'a pas encore d'éoliennes sur son territoire. Norbert Meler répond que les Ariégeois "n'ont pas le goût de la prostitution, on veut garder notre nature pour les générations futures parce qu'on a hérité de nos aînés et on a une dignité, une morale et une éthique ce qui n'est pas le cas des gens qui balancent comme ça des millions et qui surfent sur des milliards. On a rien à voir avec ces gens-là, qu'ils restent chez eux".

Norbert Meler veut tout faire pour empêcher ce projet : "S'il faut attaquer une guerre des Demoiselles, on attaquera une guerre des Demoiselles".