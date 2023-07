Projet éolien du pays d'Urfé : "la chaîne de la démocratie française a été complètement écrasée"

Des maires, conseillers départementaux et régionaux, députés et responsables d'associations se sont réunis le 7 juillet entre Cherier et La Tuilière

Le parc éolien de Cherier et La Tuilière, à côté de Saint-Just-en-Chevalet (Loire), verra-t-il le jour ? Depuis dix ans, l'entreprise Monts de la Madeline Energies, filiale d'Energias de Portugal, et les nombreux opposants au projet multiplient les recours autour de ce parc de neuf éoliennes. La préfecture de la Loire elle-même a refusé de délivrer l'autorisation d'exploiter en 2017. Mais la dernière décision, tombée le 27 mars 2023 et venant du Conseil d'Etat, est favorable à l'exploitant. Vendredi matin, des représentants d'associations, des maires, des conseillers départementaux et régionaux ainsi que des parlementaires ligériens se sont réunis entre Cherier et La Tuilière pour tenter d'attirer l'attention sur cette interminable bataille administrative et juridique.

Les institutions presque toute opposées au projet

"Il ne s'agit pas d'un rassemblement pro ou anti-éolien", prévient d'emblée Pascal Poncet. Le maire de Saint-Just-en-Chevalet, l'un des organisateurs de cette action dans un hameau de Cherier, a tenu à réunir "toute la chaîne de la démocratie française, qui a été complètement écrasée, alors qu'on avait pris le soin - non pas le soin - les obligations légales d'avoir un questionnement à toutes les couches", poursuit-il.

Le maire de Saint-Just-en-Chevalet rappelle que la commune de La Tuilière, où le parc éolien doit en partie être installé, est défavorable, de même que la communauté de communes du Pays d’Urfé, que le Conseil départemental a aidé des associations dans leurs recours par le biais de subventions, et que le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes est engagé auprès de la commune de La Tuilière dans le contentieux encore en cours devant le Conseil d'État. Sans oublier le refus de la préfecture de la Loire d'accorder l'autorisation d'exploiter en 2017, ce qui a poussé l'ancienne ministre de la Transition écologique Barbara Pompili - pourtant pro éolien - a saisir le Conseil d'État. "On se demande quelle valeur à notre démocratie face à un investisseur comme Electricité du Portugal", résume Pascal Poncet.

Deux contentieux pas encore tranchés

Les parlementaires de la Loire se posent la même question. La sénatrice (PCF) Cécile Cukierman n'était pas à Cherier ce vendredi mais elle a tenu à adresser un message aux opposants au projet éolien, dans lequel elle dénonce une situation inique. Deux députés LR étaient bien présents : Jean-Pierre Taite et Antoine Vermorel-Marques. Le parlementaire roannais est loin d'être un anti-éolien, il soutient d'ailleurs un autre projet dans la Loire, aux Nöés. Mais les dossiers sont bien différents à ses yeux. "Aux Nöés et à Renaison, la population est d'accord, la plupart des élus locaux sont d'accord, les études naturelles ont montré qu'il n'y avait pas d'impact majeur sur la biodiversité... là, en l'occurrence, il y a une grande partie de la population qui est contre, une grande partie des élus locaux qui sont contre, une grande partie des études qui montre que ça aura des impacts notamment sur la ressource en eau", détaille le député. Et il ajoute s'interroger sur les frais importants engagés par l'exploitant "en études et en avocats", "c'est bien que derrière, les bénéfices lui reviendront essentiellement à lui et pas forcément au territoire dans son intégralité".

Le Conseil d'État doit encore rendre deux décisions ces prochaines semaines au sujet du parc éolien de Cherier et La Tuilière : l'une concernant le permis de construire, portée par l'association Bien vivre en pays d'Urfé; l'autre contre l'autorisation d'exploiter, portée par la commune de La Tuilière, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.