Projet de parc solaire Horizeo : des débats "virils mais corrects" à mi-parcours de la consultation publique

C'est une métaphore rugbystique que Jacques Archimbaud utilise pour qualifier ces deux premiers mois de débat public autour du projet Horizeo à Saucats, porté par les entreprises Engie et Neoen. "C'est viril mais correct", explique le président de la Commission nationale du débat public, chargé de la consultation autour de ce futur parc photovoltaïque étalé sur 1 000 hectares en forêt de Saucats. Un premier bilan à mi-parcours, alors que la première réunion publique s'est tenue début septembre à Bordeaux. Deux autres ont ensuite eu lieu à Pessac et Saucats. Une dizaine d'autres actions ont été organisées dans le département, pour que les habitants puissent donner leur avis sur le projet.

Le président de la Commission nationale du débat public, Jacques Archimbaud, a fait le point après deux mois de réunions sur le projet Horizeo. © Radio France - Bastien Munch

"Il n'y a pas de violences, pas d'invectives, pas de procès d'intention", affirme Jacques Archimbaud. "Cela n'exclut pas la passion ou les prises de position. Vous avez des pour et des contre, mais surtout des gens qui doutent devant l'ampleur du projet. Mais ils ont tous accepté les règles du jeu, parce que les paroles des uns et des autres sont équilibrées et parce qu'on essaie à chaque fois de rendre compte des informations complémentaires dont on dispose." Le président de la Commission nationale du débat public affirme aussi être "attentif aux arguments, pas à la position de celui qui donne des arguments, ni à sa puissance."

Les gens qui ne sont pas des experts peuvent prendre la parole. Ils ont le sentiment que cette parole est légitime, écoutée, et qu'on la prendra en compte dans le compte-rendu final. - Jacques Archimbaud, président de la Commission nationale du débat public

Au cours des ces deux premiers mois de concertation, plusieurs points de controverse ont déjà été éclaircis. Sur la question de l'utilité d'un tel projet, les bureaux d'étude d'Engie et Neoen ont mis en avant plusieurs études. Ils affirment que la Nouvelle-Aquitaine a bien besoin de ce gigawatt qui sera produit à Saucats, et que la région n'est pas saturée en électricité. Des opposants au projet proposaient aussi de répartir ces panneaux solaires sur d'autres lieux, des sites artificiels délaissés. Sauf qu'il n'y en a pas assez, selon la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). Seuls 4 000 hectares pourraient convenir à une telle utilisation, soit sept à huit fois moins qu'espérés au départ.

Une électricité pour tous ?

La question de la déforestation de 1 000 hectares d'arbres reste aussi au coeur des préoccupations. Les porteurs du projet ont voulu rassurer lors de ces réunions : pour un arbre coupé à Saucats, trois autres seront plantés dans la région, assurent-ils. Le bilan carbone du projet devrait aussi être plus bénéfique qu'actuellement. Enfin, la qualité écologique et environnementale de la forêt de Saucats a aussi été officiellement reconnue et sera prise en compte dans la mise en oeuvre du projet.

Mais ces débats ont quand même fait évoluer les positions des bureaux d'étude d'Engie et Neoen. "Dans sa présentation initiale, le maître d'ouvrage indiquait que le contrat de production d'électricité s'adressait plutôt à des industriels, alors beaucoup de gens lors des débats ont dit 'et pourquoi pas nous ?'", continue Jacques Archimbaud. "'Pourquoi pas des groupements de consommateurs, pourquoi pas des collectivités, pourquoi pas des hôpitaux...' Et donc le maître d'ouvrage a fait une ouverture, en affirmant qu'il faudrait imaginer que cela soit possible."

Inquiétudes sur les risques d'incendie et d'inondations

Cependant, il reste encore des points à éclaircir, notamment sur les impacts de ce projet Horizeo en termes d'emplois dans la région, ou encore sur les risques d'incendie et d'inondations liés au parc solaire. Car les inquiétudes sur les risques climatiques sont encore bien présentes dans le public présent lors des réunions. "Il y a déjà la mémoire historique de tout ça et puis il y a l'ensemble des événements de l'actualité", décrypte Jacques Archimbaud. "Les gens savent qu'un data center peut brûler à Strasbourg, pareil pour une batterie en Australie. Et donc la réponse qui consiste à dire 'on va respecter le règlement' est une réponse rassurante mais elle ne suffira pas. On a affaire à une situation totalement inédite."

Les prochaines réunions publiques se tiendront à l'espace Georges-Brassens de Léognan le 15 novembre et à la salle des fêtes Montesquieu de La Brède le 18 novembre. À la fin des consultations le 8 janvier, un rapport final sera rédigé par la Commission nationale du débat public, qui contrôlera les promesses des porteurs du projet.