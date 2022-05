Projet Horizeo à Saucats : ENGIE maintient son objectif de 1.000 hectares de panneaux photovoltaïques

Les porteurs de projet veulent toujours installer 1.000 hectares de panneaux photovoltaïques dans la forêt de Saucats. Puissance de l'installation : 1 gigawatt, de quoi fournir en électricité 740.000 personnes. C'est 4 fois plus que la plus grande ferme solaire actuellement en activité à Cestas.

L'année dernière ENGIE et Néoen ont défendu leur projet devant les habitants du Sud Gironde et les élus locaux. Aujourd'hui les porteurs du projet reviennent avec un dossier légèrement amendé. Sur la taille, pas question de revenir en arrière, ce sera bien 1.000 hectares. En revanche ils abandonnent l'idée de construire en plus un data center sur le site. Cette installation avait suscité de nombreuses oppositions lors du débat public. Engie cherche un autre site pour son data center.

Engie et Néoen veulent également rassurer les riverains et les écologistes. Les opposants ont pointé plusieurs risques : les incendies ou les inondations liées au déboisement, mais également la possibilité d'un changement très localisé du climat. Engie Et Néoen ont demandé à Météo France de mener une étude d'impact et ils assurent qu'ils mettront tout en oeuvre pour éviter les départs d'incendie quitte à financer une brigade de pompiers privés présents 24 heures sur 24 sur le site.

Nous espérons pouvoir lancer les travaux en 2025 - Bruno Hernandez, directeur du projet Horizeo

L'association écologiste SEPENSO a indiqué qu'elle restait opposée au projet en raison notamment du déboisement qu'il va engendrer. La Sepanso promet de mener la bataille devant les tribunaux.