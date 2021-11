Projet Horizeo à Saucats: "Nous replanterons au moins deux arbres pour chaque pin abattu"

Nouvelle étape dans le projet du parc solaire géant Horizeo à Saucats, les résultats des premières études environnementales ont été dévoilés ce mercredi matin. Ces prospectives révèlent une importante biodiversité sur la zone de 2.000 hectares de forêts des Landes qui doit accueillir la plus grande ferme photovoltaïque d'Europe.

"Il y a de la biodiversité dans cette forêt mais ça nous l'avons toujours su"

"L'étude révèle que c'est faisable", déclare Bruno Hernandez, le directeur du projet Horizeo. Les premières enquêtes de terrain permettent "une cartographie de la biodiversité (...) pour pouvoir implanter sur les parcelles où il y a le moins d'enjeux" les différents aménagements prévus (panneaux photovoltaïques, datacenter, centrale à hydrogène...).

Pour la Sépanso, l'association de protection de l'environnement, "cette étude montre que, contrairement à ce qui avait été dit, cette forêt a une biodiversité importante et intéressante. Le problème de cet inventaire, c'est qu'il est incomplet, beaucoup d'espèces n'ont pas été prises en compte, certaines espèces d'insectes ou la faune saisonnière qui migre".

1.000 hectares d'arbres abattus

"Nous éviterons les parcelles où se trouvent les espèces protégées", explique le directeur d'Horizeo. Si le projet porté par Engie et Neoen concerne 2.000 hectares à Saucats, seul un millier d'hectares sera effectivement bâti. "Les hectares auxquels nous ne toucherons pas sont ceux dans lesquels vous trouvez la plus grande richesse en terme de biodiversité".

"Sur ces parcelles, vous n'avez pas des arbres partout"

Le porteur du projet Horizeo promet qu'il n'y aura pas d'abattage massif de pins des Landes mais reconnaît que ce sont "mille hectares d'arbres" qui vont devoir être rasés. "Sur la moitié de la surface concernée, vous avez de très jeunes pins", relativise Bruno Hernandez. Les coupes d'arbres se feront sur la base "de critères environnementaux et de lutte contre les incendies en consultant l'ensemble des parties prenantes".

"On va raser les chênes, les feuillus, et d'autres arbres qui ne paraissent pas intéressants et on plante des pinèdes. Ce n'est bien ni pour la biodiversité ni pour la forêt", répond Daniel Delestre, président de la Sepanso Aquitaine.

"On s'engage à replanter au moins deux arbres pour chaque arbre abattu"

Les premières études concernent également le bilan carbone du projet Horizeo, les coûts environnementaux du transport des panneaux solaires depuis la Chine où ils seront fabriqués et la construction des différents aménagements.

"Effectivement, la Chine c'est loin"

Le bilan carbone sera équilibré assure Bruno Hernandez dans la mesure où "vous transportez les panneaux une fois et vous les exploitez pendant 35 ans. Nous ne sommes pas opposés du tout à profiter d'une filière photovoltaïque en pleine expansion aujourd'hui en France pour ne pas uniquement nous approvisionner depuis l'Asie."

Là encore, cette étude d'impact est critiquée par la Sépanso. La prospective "suppose qu'on va pouvoir poursuivre le projet pendant 35 ans, or il n'y a aucun retour d'expérience en la matière. On sait que les panneaux ont tendance à perdre entre 0.5 et 0.8% d'efficacité chaque année, voire 1%. Au bout de 35 ans, on ne sait pas bien ce qui se passe."

Les cabinets qui réalisent ces études sont indépendants et reconnus

A peine rendus publics, les résultats des premières études d'impact sont remis en question par la Sépanso. "Ce sont des cabinets payés directement par les porteurs de projet. Ils ne vont pas cracher dans la main de celui qui paye. Je n’irai pas jusqu’à dire que ce sont des rapports de complaisance mais on élimine tous les éléments d'information qui pourraient être contreproductifs vis à vis de l'image du projet."

Bruno Hernandez défend au contraire la légitimité des études. "Vous avez l'Inra qui est un institut public reconnu qui a par exemple réalisé le bilan carbone. C'est un travail minutieux. Ce seraient quand même 3 millions de tonnes de CO2 qui seront évitées sur l'ensemble du parc".

Le débat public sur le projet Horizeo se poursuit jusqu'au 9 janvier 2022. Le parc solaire pourrait voir le jour à l'horizon 2027 et permettre l'alimentation en électricité de l'équivalent de 600.000 foyers, soit un quart de la production d'un réacteur nucléaire.