Projet Horizéo à Saucats : pour Barbara Pompili, "les panneaux sur les toits, ce ne sera pas suffisant"

"Notre enjeu, aujourd'hui, de faire face à une demande d'électricité qui va exploser". La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, invitée de France Bleu Gironde, ce vendredi matin, pose les bases du débat autour de la place à donner au photovoltaïque. Car selon elle, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, nous allons devoir nous débarrasser des énergies fossiles (gaz, pétrole, etc.). C'est là que les énergies renouvelables entrent en jeu, l'éolien d'un côté, le photovoltaïque de l'autre.

Le photovoltaïque, indispensable donc selon Barbara Pompili, mais les panneaux installés sur les parkings ou les toits des grandes surfaces, "ce ne sera pas suffisant, regrette la ministre, donc il va falloir en faire plus, tout en conciliant ses projets avec la biodiversité". Elle poursuit : "c'est un sujet complexe et je vais regarder le projet Horizéo à cette aune-là : on a besoin de photovoltaïque mais il faut aussi protéger la biodiversité et trouver cet équilibre."