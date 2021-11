Devenez acteur de la surveillance de l'érosion des plages de Saint-Jean-de-Luz

CoastSnap, c'est le nom de ce projet initié en Australie en 2017. Depuis, il s'est développé dans une vingtaine de pays notamment en Grande-Bretagne, Espagne, Brésil ou encore au Etats-Unis. Il vient de débarquer à Saint-Jean-de-Luz, sur le site de Lafitenia, une première en Nouvelle Aquitaine. Il s'agit d'un poste de surveillance expérimental et participatif. L'objectif est d'impliquer les citoyens qui vont prendre une photo et l'envoyer à l'Observatoire de la Côte de Nouvelle Aquitaine. Les scientifiques pourront ainsi comparer les différentes prises de vue répétées à partir du même point fixe pour suivre l'évolution du trait de côte.

Devenir acteur du suivi du littoral

CoastSnap se présente sous la forme d'un totem au centre d'une estrade en bois installée sur les hauteurs du site de Lafitenia. Le lieu est idéalement situé : très fréquenté même en dehors de la saison estivale. Il est en hauteur et permet de voir l'océan, la plage et la falaise. Les promeneurs sont invités à y poser leur téléphone portable pour prendre une photo de la plage. ensuite, il suffit de suivre les instructions pour partagé le cliché par mail ou depuis une application. Les scientifiques disposeront ainsi d'une série de photos de la plage prises à partir du même point fixe.

Des contributions utiles pour les recherches scientifiques

Cette photothèque populaire servira aux scientifiques pour suivre l'évolution du littoral, la position du trait de côte. "Nous pourrons mieux qualifier l'évolution de ce site à une échelle de temps qui nous est inaccessible, à nous, scientifiques" explique Thomas Bulteau, ingénieur à l'Observatoire de la Côte de Nouvelle Aquitaine. "Nous sommes capables d'aller faire des mesures sur le terrain une à deux fois par an. Là, nous allons pouvoir étudier des données journalières."

La station d'observations CoastSnap a été installée sur les hauteurs de Lafitenia le 26 octobre dernier © Radio France - Oihana Larzabal

Ce projet nous promet pplein de surprises — Thomas Bulteau

Un mois après l'installation de ce dispositif CoastSnap à Lafitenia, l'Observatoire de la Côte a déjà reçu 70 clichés de la plage. Une mine d'or pour Thomas Bulteau : "nous avons déjà pu voir les effets des grandes houles en ce début d'hiver. Le sable accumulé l'été est en train de repartir en mer laissant apparaître la roche sédentaire".

Adapter le développement du territoire

Ce projet participatif est d'autant plus important que le recul du trait de côte est prégnant : "l'érosion de la falaise est de 25 centimètres en moyenne par an au Pays Basque" rappelle le scientifique. A Saint-Jean-de-Luz, la municipalité a signé un partenariat le 12 octobre dernier avec la Communauté d'agglomération Pays Basque et l'Etat pour la 'recomposition spatiale du littoral'. En clair, l'évolution naturelle sera surveillée mais plus combattue. "Nous allons continuer à protéger la baie et la vieille ville" explique Guillaume Colas, adjoint au maire délégué au développement durable. "Mais sur les plages du nord" poursuit-il, "d'Erromardie à Cénitz, nous arrêtons de lutter, nous laissons la nature se faire". Des études sont lancées pour le repli éventuel de certains commerces, activités et habitations.

Faites glisser le curseur pour visualiser la photo que vous prendrez depuis la station d'observation CoastSnap installée à Lafitenia, à Saint-Jean-de-Luz.

Les dispositif CoastSnap va permettre aux scientifiques de pouvoir étudier de nombreux clichés de la plage de Lafitenia pris depuis un point fixe © Radio France - Oihana Larzabal

Le projet expérimental CoastSnap a été financé par les fonds européens FEDER, l'Etat, la région Nouvelle-Aquitaine, l'ONF et le BRGM à hauteur de 720 000 euros.