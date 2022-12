Projet routier abandonné dans le Vignoble : élus et habitants sont inquiets

"La circulation à Mouzillon, c'est une horreur ! Les habitants ne parlent que de ça", affirme Réjane, qui travaille dans cette commune de moins de 3.000 habitants, entre Clisson et Vallet. 12.000 véhicules traversent le bourg chaque jour, dont 2.000 camions. Pourtant, la liaison Clisson/Vallet/Maine-et-Loire ne figure pas dans le Programme pluriannuel d'investissements routiers, voté ce lundi lors de la session budgétaire au conseil départemental de Loire-Atlantique.

Argument avancé par la collectivité : la préservation de l'environnement. Construire une nouvelle route dans le Vignoble, c'était détruire 100 hectares de terres. Réjane fait la moue : "C'est facile de prendre cette excuse. Il y a d'autres choses qu'il faudrait revoir. On entend beaucoup parler d'écologie en ce moment mais je pense que ça gonfle pas mal de gens."

Yannick, chef d'entreprise, est sceptique aussi. Pour lui, la raison est d'abord économique. Lui aussi râle contre la circulation à Mouzillon : "En tant qu'entrepreneur, ça devient compliqué d'aller sur les chantiers avec les ralentissements le matin et le soir. Et on retrouve la même chose à l'entrée de Vallet. Sur les deux ronds-points, on se croirait sur le périph' nantais."

"Il faudrait dévier un peu mais de là à faire une autoroute, peut-être pas" Liliane, une habitante

Le maire de Vallet, Jérôme Marchais, confirme : "Moi, le matin, j'ai 2.900 personne qui quittent Vallet pour aller travailler à l'extérieur et j'en ai 2.500 qui viennent ici pour travailler." Pour lui, ce flux n'est pas près de s'arrêter car le Vignoble attire de nouveaux habitants et se développe. L'élu ajoute : "Prendre des espaces agricoles et viticoles, ce n'est le souhait de personne bien évidemment. Maintenant, il faut se mettre dans la configuration des territoires. Ralentir, oui, mais de là à arrêter un projet acté par le Département, je le prends durement car je ne suis pas sûr d'être capable d'assurer la sécurité de nos habitants dans les années à venir."

Retour à Mouzillon, avec Liliane qui vient acheter son pain et n'aimerait pas "habiter dans le bourg" quand elle voit "tous les camions qui passent". "Il faudrait quand même dévier un peu, mais de là à faire une autoroute peut-être pas", concède-t-elle. L'un des rares dans la commune à ne pas voir d'un trop mauvais œil l'arrêt du projet, c'est le boulanger : "Tant que les voitures passent, ça m'arrange. Je ne vais pas dire le contraire et ça doit être pareil pour les autres commerces. Si il y avait eu la contournante, ça aurait peut-être été un handicap".

Il y a quatre ans, un accord entre les maires et le Département actait ce projet de route

Conseillère départementale du canton de Vallet, Charlotte Luquiau, a voté lundi, avec ses collègues de Démocratie 44 (l'opposition de droite au conseil départemental), contre ce Programme pluriannuel d'investissements routiers : "Nous, élus de ce groupe, sommes dans les territoires ruraux et force est de constater que nous sommes obligés de prendre la voiture. Même si on fait tout notre possible pour utiliser les transports en commun ou le vélo, nous sommes encore obligés de nous déplacer en voiture".

Ironie du sort, il y a très exactement quatre ans, la majorité départementale signait un accord avec les maires concernés, mettant enfin en bonne voie ce projet de route entre Clisson, Vallet et le Maine-et-Loire : "Le 13 décembre 2018, en présence de tous les maires et de Philippe Grosvalet, président de l'époque", précise Jérôme Marchais. A défaut d'une nouvelle route, le maire de Vallet demande au Département un accompagnement financier pour améliorer les aménagements existants, en créant notamment des ronds-points.

Le Programme pluriannuel d'investissements routiers du Département de Loire-Atlantique a été a été adopté hier par 32 voix contre 26. La droite mais aussi les écologistes ont voté contre ou se sont abstenus. Pour le groupe écologiste, le compte n’y est pas. "L’abandon d’une vingtaine de projets routiers est un progrès mais il faut aller plus loin", selon ces élus.