Projet touristique du château de Buoux : une nouvelle réunion publique organisée ce vendredi

Le parc naturel régional (PNR) du Luberon organise une nouvelle réunion publique ce vendredi 24 février à 17h30 sur place, au Château de Buoux, pour présenter l'avancement de son projet de rénovation du site. Le PNR veut rénover les lieux pour accueillir davantage de public, ce que dénoncent certains riverains, agriculteurs et usagers . Ils ont monté le "collectif de Buoux" et lancé une pétition en ligne qui approche ce jeudi des 17.000 signatures.

Pour Olivier Dubuquoy, l'un des porte-parole du collectif, il est nécessaire que le PNR clarifie son projet. "J'ai très hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire, explique ce géographe de formation, parce qu'ils ne peuvent pas à la fois dire qu'ils veulent favoriser l'immersion dans la nature et faire des lieux fermés comme un centre d'interprétation ou un escape game. Ils ne peuvent pas dire qu'ils veulent préserver l'environnement et couper des arbres centenaires, ni préserver le vallon en faisant venir jusqu'à 45.000 personnes alors qu'il y a déjà des tensions sur la ressource en eau".

"Qu'ils viennent", répond le PNR aux opposants

"Qu'ils viennent poser leurs questions", répond Patrick Cohen, qui est chargé de la mise en œuvre du projet au PNR, à ceux qui auraient des réticences ou des craintes. Il les invite à participer à la réunion de ce vendredi et tient à les rassurer : "L'idée c'est de faire partager l'expérience que vivent déjà les enfants au château de Buoux au plus grand nombre. Et comme ce site est extraordinaire, il ne s'agit pas de le changer mais au contraire de conserver le patrimoine culturel et naturel du site".

Le PNR attend 100 à 150 personnes à cette réunion publique ce vendredi soir. Certains opposants au projet ont prévu d'y participer. Le PNR promet de prendre le temps pour que chacun puisse poser les questions qu'il souhaite.