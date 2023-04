Projets éoliens en Charente-Maritime : "Oui, c'est une forêt de mâts", Stéphane Chedouteaud

Des éoliennes contre vents et marées ! Certaines secteurs comme la Saintonge ou l'Aunis sont des terrains de jeu prisés des promoteurs qui n'hésitent pas à multiplier les projets. Quitte à braquer les riverains et à batailler avec les services de l'Etat. Pour mesurer le poids que pèse l'éolien sur la Charente-Maritime, nous faisons le point avec Stéphane Chedouteaud, maire d’Aulnay, vice-président du Conseil départemental en charge des espaces naturels sensibles et président de l’observatoire départemental de l’éolien.

France Bleu La Rochelle - Combien d'éoliennes sont actuellement en Charente-Maritime et combien sont de parcs sont en projet ?

Stéphane Chedouteaud - Nous avons 128 éoliennes installées sur le département. 93 supplémentaires sont autorisées, 55 sont en cours d'instruction et on a, à notre connaissance, 102 éoliennes qui sont en intention de projets, c'est à dire qui n'ont pas encore été instruites. Il n'y a pas de dépôt au niveau de l'État et si on fait le total de toutes les éoliennes, on est presque à 380 éoliennes en Charente-Maritime à terme.

Essayons de dézoomer à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 85 % de la puissance installée se trouve dans l'ex-région Poitou-Charentes. Pourquoi ?

Sur les 12 départements de la nouvelle région, cinq n'ont aucune éolienne. Les quatre ex-Poitou-Charentes concentrent 85 % des éoliennes installées en Nouvelle-Aquitaine, ce qui nous amène un phénomène de saturation. La raison est assez simple. Les éoliennes ne se sont pas implantées toutes seules. C'est avant tout une volonté politique et, il faut le dire, du temps de la région Poitou-Charentes, il y a eu effectivement une volonté des élus de favoriser le déploiement des éoliennes. Et quelques décennies plus tard, on se retrouve avec une concentration sur quatre départements. Pour faire simple, on les a installés là où les densités de population étaient les moins importantes. Pour la Charente-Maritime, on va considérer que ce sont les Vals de Saintonge, sur l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Vous avez aussi en Charente le Ruffecois. Et quand on prend un peu de hauteur, oui, c'est une forêt de mâts.

Vous êtes bien placé pour le constater en tant que maire d'Aulnay ?

Effectivement, on a la chance d'avoir une très belle église classée Unesco et tout autour de cette église, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le vent tourne dans les pales malheureusement, on a une concentration très conséquente et on est aux aguets par rapport aux projets qui y sont en intention.

Une grande résistance s'organise dans la plaine d'Aunis par exemple, où cinq projets sont en cours. Et les rejets se multiplient pour des motifs différents ?

Oui, c'est notamment les dossiers portés par la société Eolise. Est-ce qu'on veut des éoliennes aux portes de La Rochelle ou est-ce qu'on veut continuer à faire circuler des avions ? Ce sont des sujets politiques et l'on considère au niveau du département que c'est notre rôle d'être aux côtés des maires. Une particularité du développement de l'éolien, c'est que les promoteurs vont plutôt cibler de petites communes. En matière d'acceptation sociale, on a passé un stade où, dans un premier temps, on regardait ça plutôt d'un bon œil, il faut le reconnaître. On n'est pas contre la transition énergétique, je ne suis pas un anti-éolien primaire, loin de là, mais il est vrai qu'aujourd'hui, vu effectivement ce qui se profile et la loi qui a été votée n'est pas là pour nous rassurer, il y a un sujet concernant l'implantation de nouvelles éoliennes et l'acceptation sociale sur nos territoires, notamment dans les zones rurales est dépassée.

Stéphane Chedouteaud, président de l’observatoire départemental de l’éolien © Radio France - Eric Le Bihan

La population est plutôt hostile ?

On a beaucoup d'habitants qui sont en réaction négative vis-à-vis de projets qui sont de plus en plus hauts. On parle de projets qui sont à plus de 240 mètres en haut de pale. Les promoteurs l'ont très bien compris. Ils se disent l'acceptation sociale n'étant plus là, on va réduire le nombre de machines. Et pour contrer la prolifération qui ralentit, on met moins de mâts, mais on les met plus haut et avec de plus grandes puissances. On ne peut pas continuer à miter le département de la Charente-Maritime à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment sur des phénomènes de saturation. Même le préfet, dans ses arrêtés, l'a reconnu.

Le département s'oppose systématiquement aux nouveaux projets ?

Le sur une position mesurée. Nous ne sommes pas des ayatollahs, loin de là. L'Observatoire de l'éolien qui avait été mis en place par Dominique Bussereau - il a eu raison de le faire - c'était pour dire oui au mix énergétique, mais la surconcentration sur notre territoire pose des difficultés et il faut y mettre bon ordre. Depuis que je suis en charge de cet observatoire de l'éolien, je n'ai remis que des avis défavorables mais qui sont motivés, notamment quant aux questions environnementales. On est sur un département qui présente une biodiversité très importante. On a des questions concernant la ressource en eau, la préservation d'espaces et c'est en cela que le département agit. On n'est pas sur du dogmatisme, loin de là. Tout est motivé et les avis sont communiqués aux maires des communes d'implantation.

On a parlé de parcs éoliens terrestres. Un mot sur le projet au large de l'île d'Oléron. Votre avis?

Je suis plutôt quelqu'un d'équilibre et que le mix énergétique ne me pose pas de difficultés. La possibilité d'implanter des éoliennes en mer, c'est une solution et je la préfère à l'implantation terrestre, à condition que ce soit implanté à bonne distance des côtes et que d'autre part, on soit très attentif à ne pas faire n'importe quoi sur les questions de préservation de la biodiversité, mais aussi des activités humaines, je pense notamment à la pêche. Il faut être très précautionneux, notamment avec des études d'impact.

Les projets en plaine d'Aunis

Cinq projets sont en cours en plaine d'Aunis. La société Eolise en porte quatre sur ce territoire. Les demandes successives d’autorisation environnementale sont majoritairement rejetées. Trois des quatre projets ont été retoqués par le préfet de Charente-Maritime. Le dernier en date concerne prévoit d'installer neuf éoliennes pour produire l’équivalent de la consommation de 27.100 foyers répartis sur les communes d’Aigrefeuille-d'Aunis, La Jarrie et Saint-Christophe. Le préfet a suivi l’avis défavorable émis par le ministre en charge de l’aviation, qui considère que les éoliennes se situent "dans les aires de protection des procédures d’approche et d’attentes de l’aérodrome de La Rochelle-Île de Ré". Pas de quoi refroidir la société Eolise qui a décidé de déposer un nouveau dossier, avec des éoliennes de 182 mètres de hauteur en bout de pale, au lieu de 200 mètres précédemment.

Eolise a essuyé le même refus l'an dernier pour l'installation de cinq mâts à Angliers, Vérines et Longèves pour le même motif de "sécurité aéronautique". Le 26 août dernier, le projet de trois éoliennes à Sainte-Soulle et Vérines a également été retoqué. Cette fois au motif de protéger un radar militaire basé à Rochefort. Un dernier projet de quatre éoliennes à Saint-Médard-d'Aunis et Sainte-Soulle est en attente de validation. Le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable en décembre dernier.

Un 5ème projet de quatre mâts est en cours en plaine d'Aunis. Il est porté par Engie Green à côté de Saint-Médard-d'Aunis. Là encore, un avis défavorable a été prononcé.