Prolifération de mouches à Ajaccio : la CAPA a procédé à un traitement sur le site de Saint Antoine

Ajaccio, France

Vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques jours... les mouches pullulent dans certains quartiers d'Ajaccio ! Une prolifération d'insectes qui s'explique notamment par la situation actuelle sur le site de stockage de déchets de Saint Antoine, implanté sur les hauteurs d'Ajaccio. Sur place, de nombreuses balles de déchets sont percées, en grande partie dégradées par les oiseaux.

Les riverains du quartier Saint Antoine, contraints d'installer des serpentins dans leurs maisons pour limiter la prolifération des mouches © Radio France - Lauriane Havard

Certaines habitations envahies par les mouches

Seize familles vivent sur un terrain, en contre-bas du site de stockage de déchets de Saint Antoine. Ils subissent l'odeur des déchets et depuis plusieurs jours : les mouches. "On a dû acheté des serpentins utilisés par les agriculteurs pour les installer dans notre maison ! On les change tous les matins, c'est invivable !" témoigne Julie, qui vit ici depuis six ans, avec son mari. Les riverains ont été évacués pendant une heure ce mercredi après-midi, le temps de pulvériser un produit sur les balles de déchets pour enrayer la prolifération de mouches. La communauté d'agglomération du Pays ajaccien (CAPA) assure que toutes les précautions ont été prises durant cette opération.

Une première pulvérisation pour réduire la population de mouches

Il s'agissait de la première pulvérisation ce mercredi après-midi sur le site de Saint Antoine. "Le protocole a été élaboré avec l'Agence régionale de santé, nécessitant effectivement qu'il n'y ait pas de présence humaine pendant une heure" indique Michèle Orlandi, la directrice générale adjointe du Pôle technique de la CAPA. Si nécessaire une nouvelle opération de ce type sera effectuée ce vendredi, autrement la semaine prochaine. Par la suite, la CAPA attend la livraison d'un scotch spécial pour réparer les balles de déchets endommagées. Il s'agira enfin de bâcher l'ensemble des balles pour éviter une nouvelle dégradation, engendrée par les oiseaux.