Prolifération, démangeaisons, lutte : ce qu'il faut savoir sur les chenilles processionnaires

Elles mesurent entre 4 et 5 centimètres seulement mais causent de nombreux désagréments. Les chenilles processionnaires profilèrent ces dernières semaines en Alsace, en Moselle, dans le Gard ou encore en Normandie et les témoignages de démangeaisons se multiplient. "C'est du jamais vu. En ce moment à peu près la moitié de nos clients sont là à cause des démangeaisons causées par les chenilles. C'est exceptionnel, on a été dévalisé, on est en rupture de tout", indique par exemple Jérémie Bouchet, docteur en pharmacie à Gournay-en-Bray, en Seine-Maritime à France Bleu Normandie.

La problématique est telle qu'un Observatoire des chenilles processionnaires a été créé par le ministère de la Santé pour améliorer la prévention et la lutte contre cette espèce.

Les chenilles processionnaires, qu'est-ce que c'est ?

Ces chenilles sont des lépidoptères, c'est-à-dire qu'à l'âge adulte, elles se transforment en papillon. Elles sont appelées processionnaires en raison de leur déplacement en file indienne. Ces chenilles sont recouvertes de poils de soies urticants et allergisants. Elles sont en moyenne 1.000 par colonie et chacune d'elle pond une centaine d'œufs par an. Il existe deux types de chenilles :

la chenille processionnaire du chêne, présente essentiellement dans le nord-est, la région parisienne, le nord-ouest et quelques départements du sud, du printemps jusqu'au début de l'été, d'après l'Anses

la chenille processionnaire du pin, présente sur une très large partie du territoire, essentiellement dans le sud, le centre et l’ouest de la France, entre janvier et mai

Que provoquent-elles ?

Les poils des chenilles processionnaires sont particulièrement urticants. Ils sont transportés par le vent et provoquent de petits boutons, qui ressemblent "un tout petit peu à la varicelle", explique Roland Macholt, médecin généraliste à Oermingen, près de Sarre-Union, sur France Bleu Alsace.

Le principal désagrément est donc les démangeaisons. "On se gratte presque jusqu'au sang, c'est l'horreur", témoigne Pascale au micro de France Bleu Normandie. "À la maison, tout le monde se gratte", abonde Mamadou, sur France Bleu Lorraine Nord. Mais ces poils peuvent aussi avoir des conséquences pour les yeux (conjonctivite, larmoiement, douleur oculaire) ou les voies respiratoires (toux, gêne respiratoire). Les animaux y sont également exposés.

Ces chenilles ont aussi des conséquences sur les arbres qui les abritent puisqu'elles en consomment les feuilles. "Elles peuvent complètement défeuiller un chêne adulte, explique Hubert Schmuck, responsable du département santé des forêts pour l'ONF en Moselle, sur France Bleu Lorraine Nord. Si ça n'arrive qu'une fois, le chêne peut s'en remettre, mais quand cela se répète trop souvent, cela affaiblit les arbres."

Comment lutter contre ?

Particulièrement touchées par ces insectes, certaines communes tentent de lutter contre leur prolifération en pulvérisant des produits nocifs ou en posant des nichoirs à mésanges, prédateurs naturels des chenilles, ou des pièges à phéromone pour empêcher la reproduction. À Pau, la Ville a même investi dans des fusils de paintball dont les capsules sont remplies de phéromones. Mais ces solutions sont limitées.

Quelques conseils sont donc prodigués pour réduire les risques :

Se couvrir le plus possible lors des sorties en forêt ou près d'arbres infestés

Se protéger avec du spray répulsif

Ne pas s’approcher des chenilles ou leur nid

Eviter de se frotter les yeux pendant ou au retour d’une balade

Changer de vêtements en rentrant chez soi et prendre une douche

Eviter de faire sécher le linge dehors

Bien laver les fruits et les légumes de son jardin