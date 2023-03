Propreté à Nîmes : bientôt des lunettes connectées pour les agents d'entretien de la société Océan

"Les poubelles dans la rue, ça pue !" Un slogan que vous avez peut-être vu sur les panneaux d'affichage de la ville Nîmes qui vient de lancer une campagne de communication sur la propreté. Nombreux sont ceux qui continuent en effet à déposer leurs poubelles en dehors des heures de collecte, à se débarrasser de leurs encombrants n'importe quand ou de ne pas ramasser les crottes de leur chien.

Intelligence artificielle

Plus de 125 agents sont pourtant déployés chaque jour pour nettoyer la ville, de 4h30 jusqu'à 19h rappelle Emiliano Marcos, le président d'Océan, la société nîmoise chargée du nettoyage urbain. "Il y a des gens inciviques. Ils ne prennent pas l'information de savoir à quelle heure ils doivent sortir les déchets ménagers"

"Les crottes de chien, ça craint !" Nouvelle campagne de communication de la Ville de Nîmes, pour la propreté - Ville de Nîmes

Pour améliorer encore la propreté dans la ville, la société Océan va mettre en place une application sur les smartphones dont sont équipés ses agents. Certains seront même équipés de lunettes connectées. Cette application permettra grâce à l'intelligence artificielle de détecter où sont notamment les corbeilles à vider.

Guillaume Murcia est le responsable informatique d'Océan. "On a fait un gros travail de recensement sur tous les quartiers de la ville de Nîmes. Sur le corbeilles dans un premier temps ; il y en a 5 ou 6 différentes. Toutes ces corbeilles, on les a labellisées, et maintenant elle (L'application) est capable de reconnaître une corbeille, de la géolocaliser dans l'espace. Grâce à ça on peut donner un périmètre à un agent, il va savoir le nombre de corbeilles qu'il a à traiter, et ceci même si elles sont cachées par un véhicule, par exemple." Il précise : "L'intelligence artificielle sera capable de déterminer le taux de remplissage d'une corbeille. Ce qui pourra aussi permettre de réaliser des parcours plus pertinents. Et aussi elle pourra détecter d'autres objets à terme -gravats, dépôts sauvages- et le signaler à la ville de Nîmes".

Les agents d'Océan seront tous connectés d'ici la fin de l'année.

Emiliano Marcos, président fondateur de la société Océan © Radio France - Sylvie Duchesne