Propreté et gestion des déchets : les marseillais désabusés

Les poubelles débordent et les Marseillais n'en peuvent plus. Mais les choses pourraient peut-être changer bientôt, car jeudi sera élu le nouveau président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et parmi les compétences de la Métropole il y a la gestion des déchets.

"On a un petit privilège par rapport aux autres quartiers mais ce n'est pas propre pour autant" confesse Martine, qui habite le 8e arrondissement de Marseille. "Il faudrait au moins surveiller que les poubelles ne débordent pas car on est envahis de rats ! Dans les rues des pavillons, si on rentre tard le soir il y en a partout, même dans les jardins. Dans celui de ma fille on a été obligé de mettre des pièges."

Les déchets jonchent le sol sur le bord de la route, dans le 15e arrondissement. © Radio France - Elisa Montagnat

Pour Odile, retraitée qui a toujours habité Marseille, la situation se dégrade de plus en plus mais le problème ne serait pas forcément politique : "Pour moi le problème c'est l'éducation, les incivilités des gens. Je pense que la solution serait par exemple de faire de la sensibilisation dans les écoles, dès la petite section."

Nous, les quartiers Nords, on est abandonnés

A l'autre bout de la ville, dans le 15e arrondissement, les déchets, papiers et plastiques jonchent le sol. Marianne est en colère : "Clairement, nous, les quartiers Nords, on est abandonnés. On va s'occuper des quartiers Sud qui rapportent mieux, mais nous on n'en a rien à foutre. Mais pour nous faire payer des taxes foncières très chères, là il n'y a pas de souci !"

Dans le 15e arrondissement de Marseille, à chaque coin de rue les poubelles débordent et sont entourés par des encombrants. © Radio France - Elisa Montagnat

"En plus avec le virus c'est inquiétant toute cette saleté dans les rues !" ajoute Dolorès. "Moi je nettoie moi-même le trottoir devant chez moi. Je passe le jet, ou je jette des seaux d'eau, avec de la javelle. Et puis les rats... Il y en a partout et ils sont tellement gros, on dirait des chats !"