Protection de l'environnement : un "pacte" pour 50.000 km de haies supplémentaires en France d'ici 2030

Plus de 20.000 kilomètres de haies sont perdus chaque année.

Le gouvernement a présenté ce vendredi un "pacte" pour que la France soit couverte d'environ 800.000 km de haies en 2030, soit 50.000 de plus qu'aujourd'hui. Le projet bénéficie d'une enveloppe de 110 millions d'euros supplémentaires pour la haie dans le projet de budget 2024.

Les autorités "ne se contentent pas de dire qu'il faut planter des haies et des arbres, mais aussi empêcher que ceux qui sont déjà en place disparaissent ou soient dégradés par de l'entretien inadapté", a réagi auprès de l'AFP Philippe Hirou, président de l'association de promotion de la haie Afac-Agroforesteries, qui salut "quelque chose de réellement historique".

Selon un rapport ministériel datant d'avril, un peu plus de 20.000 km de haies sont perdus chaque année, par exemple lors du nettoyage des bords de route, pour faciliter les travaux dans les champs ou à cause de l'expansion urbaine. Des pertes que les plantations sont loin de compenser (environ 3.000 km par an à ce jour).

Bienfaits pour l'environnement

Or, les haies rendent de nombreux services à l'environnement : réserves de biodiversité, remparts contre l'érosion des sols et le ruissellement de l'eau, stockage de carbone, ombre pour le bétail... "Plus la crise climatique se traduira par des évènements météorologiques extrêmes, plus nous aurons besoin de zones tampons comme les haies pour retenir le sol utile à l'agriculture", a souligné la secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité, Sarah El Haïry, présente en Bretagne ce vendredi au côté du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau pour promouvoir ce "pacte en faveur de la haie".

Par ailleurs, "ce plan d'envergure (...) a le mérite d'impliquer tous les acteurs avec des mesures incitatives et une feuille de route ambitieuse que nous soutenons", a commenté le président de la fédération des chasseurs, Willy Schraen. Pour le gouvernement, la haie "fait assez consensus" et permet de "mettre chasseurs, associations de protection de l'environnement, collectivités, agriculteurs autour de la table", rapporte le cabinet de Marc Fesneau : "Tout le monde veut de la haie."

"Ce pacte ne doit pas être un énième plan de communication gouvernemental, mais bien valoriser sincèrement les haies, les arbres et l'agroforesterie dans nos campagnes", tempère la Confédération paysanne.

Dans un communiqué, les associations LPO, France Nature Environnement, WWF et Humanité & Biodiversité saluent des "objectifs ambitieux" de plantation mais demandent "de prioriser la protection et la valorisation des haies existantes". Elles s'opposent "à tout assouplissement de la réglementation qui viserait à réduire la période d'interdiction de taille des haies" au moment où les oiseaux se reproduisent "ou à faciliter des autorisations d'arrachage sans veiller à obtenir un résultat positif pour la biodiversité et le climat".

Le pacte prévoit de "mieux contrôler et sanctionner les arrachages et destructions de haies", sans pour autant sanctuariser celles qui existent. Une haie pourra ainsi être arrachée sous condition de "replantations de compensation".

L'ambition est d'"arrêter la saignée", c'est-à-dire de stopper la disparition, et de couvrir la France de 50.000 km supplémentaires d'ici 2030, note-t-on au ministère de l'Agriculture. Soit passer d'"environ 750.000 km linéaires de haies" à 800.000 en moins de sept ans. L'idée étant de "faire de la quantité mais aussi de la qualité" avec des espèces adaptées au contexte local et capables d'encaisser le changement climatique. Cela implique de disposer d'assez de graines et plants d'arbres, donc de "multiplier par trois ou quatre la capacité de production" des pépiniéristes, selon le cabinet de Marc Fesneau.

Le ministère de l'Agriculture souligne enfin que le monde agricole ne porte pas seul la responsabilité des arrachages, des haies étant aussi sur l'emprise d'entreprises ou de collectivités locales. Sur la vingtaine de milliers de kilomètres de haie perdus par an, "on estime que 5.000 km ont été arrachés par des collectivités ou des agriculteurs et 15.000 km ont dépéri" faute d'entretien adapté, précise à l'AFP le cabinet du ministre.