Protection des cours d'eau dans la Brenne : Décision en trompe-l'œil du tribunal administratif de Limoges

On ne l'a appris qu'aujourd'hui le recours déposé par Indre Nature devant le tribunal administratif de Limoges pour la reconnaissance de certains cours d'eau de Brenne a été rejeté.

Décision à double tranchant

L'association contestait un arrêté préfectoral de l'Indre qui ne reconnaissait pas certains écoulements en Brenne comme de véritables cours d'eau. Cela les excluait de toute protection environnementale et c'est ce que dénonçait l'association. Or dans le motif de sa décision de rejet du recours, le tribunal administratif explique tout simplement que cet arrêté "ne fait pas grief". C'est à dire qu'il "n'a pas de valeur juridique" explique Jacques Lucbert, le président d'Indre Nature. Il ne définit donc pas légalement ce qui est et n'est pas un cours d'eau.

En conséquence, l'OFB L'office français de la biodiversité qui assure la police de l'eau, pourra donc se permette d'appliquer la législation si elle juge devoir le faire nonobstant les recommandations de l'arrêté. De son côté l'association Indre nature avertit déjà qu'elle se réserve le droit de déposes des recours en contentieux pour la protection de ce qu'elle estimera être un cours d'eau.