Protection du balbuzard en Corse, navigation et mouillage interdits pour un temps

La préfecture maritime de méditerranée a pris un nouvel arrêté pour protéger le balbuzard pêcheur en Corse. Il est actif depuis ce mardi 16 mai et court jusqu'au 31 juillet prochain, avec possibilité d'être prolongé en août.

Cet été, l’arrêté préfectoral ne concerne que 15 zones, entre Galeria à Cargese .

Avec, donc, une période d'interdiction de navigation, de mouillage et de stationnement, qui démarre et s'arrête plus tôt que l'an dernier.

Ces ajustements correspondent mieux à la réelle période de reproduction du balbuzard. Ils ont été pris en concertation avec les différents acteurs concernés.

