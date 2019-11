Protéger les collines qui entourent la fontaine de Vaucluse

Fontaine-de-Vaucluse, France

Le projet d'extension du site naturel concerne les communes de Fontaine, bien sûr, mais aussi de Saumane, Lagnes et Cabrières. La DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) porte ce projet et sa directrice viendra l'expliquer à l'occasion d'une réunion publique organisée ce mardi en mairie de Fontaine à 18h. Cette extension du site naturel voulue par l'État vise à protéger les territoires de collines qui entoure la rivière et non la rivière elle-même, ni le village et les zones construites.

Un projet en faveur de la protection du patrimoine touristique

Cela entraînera quelques contraintes nouvelles, mais il en existe déjà dont on s'accommode finalement bien. Et de toute façon, on ne peut vivre du tourisme sans prendre des mesures de conservation et de protection des paysages. La rivière elle-même est protégée par une zone Natura 2000.

Quant à l’opération Grand Site, c' est un projet de territoire porté par les communautés de communes de Luberon-Monts-de-Vaucluse et Pays-des-Sorgues-Monts-de-Vaucluse.