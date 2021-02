Puisaye-Forterre: la communauté de communes lance un projet participatif de panneaux photovoltaïques

Reprendre la main sur sa production et sa consommation d'énergie c'est le défi que se lance la communauté de communes de Puisaye-Forterre (Yonne) via un projet de panneaux photovoltaïques participatif qui s'adresse à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Explications.

Produire et consommer sa propre énergie ... mais à l'échelle de tout un territoire ? C'est le défi de la communauté de communes de Puisaye-Forterre dans l'ouest de l'Yonne. Cette dernière lance un projet de panneaux photovoltaïque participatif. Il ne s'agit pas simplement de financer la construction d'un grand champ photovoltaïque mais bel et bien de reprendre entièrement la main sur la production et la consommation d'énergie. Les personnes intéressées, qu'il s'agisse de particuliers, de collectivités ou d'entreprise, vont rejoindre un groupe de travail puis une entreprise coopérative qui prendra toutes les décisions.

Prêter son toit ou apporter un financement

Chacun est le bienvenu et chacun à un rôle à jouer dans cette future société explique Dominique Morisset, vice-président de la communauté de communes Puisaye-Forterre, en charge de l'environnement : "vous pouvez louer votre toit, vous pouvez participer en apportant des fonds, et vous pouvez participer à la mobilisation de la société, son fonctionnement".

Attention, il ne s'agit pas d'un simple achat groupé de panneaux photovoltaïques dont on confierait ensuite la gestion à une société. Ici tous les membres de la société coopérative seront impliqués à chaque étape du projet "on veut vraiment que le citoyen participe de son propre fait au groupe pour participer à la création de la société, l'aspect technique, l'aspect financier participatif " explique Marie Soubrenie, animatrice climat-environnement.

Des toits photovoltaïque plutôt qu'un champ

C'est d'ailleurs chez les membres volontaires que seront posés ces fameux panneaux. Il n'était pas question de créer un champ photovoltaïque. Pour limiter l'impact environnemental et visuel, tout va se faire sur le bâti existant : "on a des toits aussi bien communaux que privés, que des toits de hangars agricoles, des surfaces de toitures suffisamment importantes pour permettre l'installation de panneaux photovoltaïques" explique de son côté Jean-Philippe Saulnier-Arrighi, président de la communauté de communes et maire de Moulin-sur-ouanne. " La chambre d'agriculture, la SAFER, considèrent que les terres doivent être à vocation agricole " poursuit l'édile, qui ajoute " la communauté de communes Puisaye-Forterre a une partie de son économie très importante issue du tourisme, donc nous considérons que si l'on dénature notre territoire c'est aussi impacter l'économie locale en négatif puisque l'on aura artificialiser une partie du territoire"

L'économie locale, justement, sera mise à profit via les bureaux d'études et les entreprise qui assureront l'installation et le suivi des panneaux photovoltaïques. Il s'agit, en quelque sorte de créer un cercle le plus vertueux possible où le mot d'ordre sera : LOCAL .

Informations : deux réunions publiques par visio-conférence sont prévues ce jeudi soir et jeudi prochain ( 25 janvier ) à 18h30. Il faut prendre rendez-vous sur le site de la communauté de communes Puisaye-Forterre.