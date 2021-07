Puy-de-Dôme : l'ONF invente la forêt du futur à l'arboretum d'acclimatation de Royat

D'une superficie de 30 hectares sur le périmètre de la forêt domaniale de la commune de Royat, L'arboretum a été créé en 1930 pour tester l'acclimatation de plus de 40 essences exotiques dans le Massif Central. En sommeil depuis quelques décennies, il est désormais classé d'intérêt national par les services de l'Office National des Forêts.

L'arboretum de Royat est désormais intégré à un réseau de 15 arboretums sur les 150 répartis sur le territoire national. La forêt est localisée dans le périmètre du haut lieu tectonique "Chaîne des Puys - Faille de Limagne" ce qui explique la participation financière de la fondation Unesco au projet de valorisation scientifique et pédagogique lancé par l'ONF.

Ce nouveau rôle de l'arboretum de Royat est dicté par l'urgence des effets du changement climatique. Les chercheurs et les techniciens de l'ONF en collaboration avec d'autres scientifiques comme ceux de l'INRAE vont s'appuyer sur le site de l'arboretum pour se bâtir des références techniques afin de construire la forêt de demain et surtout d'après-demain.

Un laboratoire grandeur nature

De part ses nombreuses variétés d'espèces, son ancienneté de plus de 80 ans et l'histoire de son évolution à travers des données historiques permettent déjà de faire des analyses. "Sur les plantations historiques des années 30, certaines essences ont complètement disparues et remplacées dans les années 50-60", explique Simon Berthon, le technicien forestier de l'ONF, responsable de l'arboretum de Royat. "Il y en a qui souffrent aujourd'hui de dégâts de différents ordres; la tempête de 1999, la sécheresse, les insectes ravageurs mais globalement l'état de santé de la forêt dans l'arboretum est assez bon."

L'idée est désormais de lui donner une deuxième vie en procédant à de nouvelles études. "L'idée est de constituer la forêt non pas de demain, puisque les collections plantées il y a 80 ans nous permettent de réfléchir à la forêt de demain, mais les nouvelles plantations nous permettrons de construire la forêt d'après-demain", anticipe Simon Berthon.

Des sapins Douglas dans l'arboretum de Royat © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Préparer les forêts du futur

Les techniciens de l'ONF se sont déjà appuyés sur ce site expérimental pour donner des conseils au niveau national en partant de leurs observations. Des informations qui pourront servir dans le futur pour choisir les essences capables de résister sur d'autres territoires qui ont le même climat qu'à Royat.

Brigitte Musch, chercheur en génétique à l'ONF, prend l'exemple du sapin méditerranéen originaire d'Espagne qui a une belle croissance et ne dépérit pas dans l'arboretum. "C'est une espèce qu'on va pouvoir conseiller aux gestionnaires forestiers de régions ou des pays qui ont le même climat et le même sol qu'ici, mais aussi à ceux qui vont avoir dans 20 ou 30 ans le climat de moyenne montagne de l'arboretum de Royat parce que, nous forestiers, on travaille sur un temps très long, donc il faut qu'on prépare la forêt du futur."

Chemin dans l'arboretum de Royat emprunté par les promeneurs © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Une démarche scientifique mais aussi pédagogique

L'arboretum d'acclimatation va jouer un rôle important en devenant un laboratoire ouvert où l'ONF va planter de nouvelles espèces pour lesquelles "on ne connait pratiquement rien, qui sont complètement atypiques et qu'on va pouvoir étudier ici", précise Brigitte Musch. Elles seront plantées sur des "placettes" d'un demi-hectare et les scientifiques pourront observer leur croissance et leur survie et faire des essais dans un espace favorable à l'étude de ces nouvelles espèces d'arbres pour le futur.

L'ONF souhaite profiter de ce site expérimental pour communiquer auprès d'un large public allant bien sûr de la communauté scientifique aux professionnels de la forêt, mais aussi auprès des scolaires et du grand public dans cet espace aux portes de Clermont-Ferrand. Les modalités de mise en valeur par une approche pédagogique sont en cours de réflexion.