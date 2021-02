Puy-de-Dôme : des travaux à La Roche-Blanche pour sécuriser un nouveau fragment de la falaise

A La Roche-Blanche, au sud de Clermont-Ferrand, la falaise menace à nouveau des maisons du bourg. Une société spécialisée revient sur place cette semaine pour engager des travaux. Les habitants du coin connaissent : il y a tout juste un an, un chantier débutait sur le site, des pierres et des roches s'étant détachées de la paroi de calcaire quelques mois plus tôt.

De nouvelles évacuations

"La sécurité des habitants passe avant tout" explique Jean-Pierre Roussel, le maire de La Roche-Blanche, qui se serait bien passé de ce nouveau coup dur. Il a fait évacuer six maisons qui se trouvent en première ligne sous la falaise. Cela représente une dizaine de personnes qui ont été relogées dans les environs : à Clermont-Ferrand pour les uns, Ponteix et Saint-Amant pour les autres. Il y a quelques jours, les capteurs installés sur la paroi ont indiqué une activité inquiétante. Une seule option s'imposait : mettre les habitants à l'abri.

Jean-Pierre Roussel, le maire de La Roche-Blanche, près d'un rocher tombé l'an passé © Radio France - Dominique Manent

Une vulnérabilité due à la présence de grottes

C'est un bloc de 2.000 m3, situé à l'est du premier effondrement, qui pose problème. Deux grottes y sont creusées, dont les piliers bougent. Jean-Pierre Roussel apporte des précisions : "Ce sont les grottes qui font l'affaiblissement de la falaise, qui la rendent plus fragile par rapport aux chocs thermiques, au changement climatique. Pour nous, c'est une course contre la montre, aller plus vite que la falaise qui travaille !"

Un chantier sur plusieurs mois

Ce lundi, la société Resirep, qui avait déjà pris en charge le premier chantier, revient sur place. Plusieurs phases de travaux sont prévues : d'abord créer des plates-formes dans la pente pour que les éboulements de roches n'atteignent pas les maisons en dessous, puis installer les fameux filets "ASM", "anti-sous-marin", dont la robustesse est inégalée. Ce chantier, qui nécessitera l'intervention d'un hélicoptère,promet d'être encore spectaculaire.

Il sera aussi très coûteux : environ 1,2 millions d'euros. Des subventions sont prévues mais les finances communales sont mises à rude épreuve. Le coût du premier chantier avait atteint 1,3 millions.